Xbox- en pc-versies Persona 5 Royal krijgen gratis alle dlc inbegrepen

Atlus bundelt alle 45 dlc-pakketten gratis bij de aankomende Xbox- en Windows-versies van Persona 5 Royal. De extra content bestaat voornamelijk uit nieuwe outfits, muziek en enkele extra uitdagingslevels.

Persona 5 Royal komt op 21 oktober uit voor de Xbox Series X en S, Xbox One en de pc, al laat ontwikkelaar Atlus in de aankondiging in het midden of het gratis meeleveren van alle dlc ook voor de Steam-variant van de game geldt. In de blogpost noemt het Japanse bedrijf alle Xbox- en 'Windows-versies' van Persona 5 Royal. Mogelijk gebruikt Atlus de meervoudsvorm 'versies' overkoepelend. Het is ook niet duidelijk of afnemers van de aankomende PlayStation 5-versie van de game gewoon moeten betalen voor eventuele dlc.

De vermelde versies van de game worden standaard geleverd met 45 dlc-pakketten die vanaf het begin van de game beschikbaar zijn. Het gaat om ruim twintig cosmetische- en achtergrondmuziekpakketten, dertien Personas-dlc's en enkele extra Challenge-modi.

Persona 5 Royal, niet te verwarren met Persona 5 Strikers, kwam in 2020 uit voor de PlayStation 4 en werd daaropvolgend verrijkt met tientallen dlc-pakketten. De games worden in oktober uitgebracht voor de vermelde platformen en komen in 2023 naar de Xbox Game Pass. Ook Persona 3 Portable en Persona 4 Golden komen naar de betreffende Xbox-consoles en pc-platformen, hoewel Persona 4 Golden eerder al op Steam werd uitgebracht.