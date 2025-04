Perfect World werkt aan gratis Persona 5-spin-off The Phantom X voor smartphones

Uitgever Perfect World komt met een smartphonegame in het Persona-universum. Persona 5: The Phantom X wordt free-to-play en verschijnt voor Android- en iOS-toestellen. Er is nog geen concrete releasedatum bekend.

Persona 5: The Phantom X wordt ontwikkeld door de studio Black Wings, hoewel Persona-ontwikkelaar Atlus toezicht houdt op de ontwikkeling, schrijft IGN. De smartphonetitel moet op het gebied van stijl en gameplay lijken op Persona 5, hoewel de gameplay wel is aangepast op smartphonebesturing.

De game krijgt onder meer een reeks nieuwe personages, die zijn ontworpen door Atlus. De speler kan, net als in Persona 5, overdag lessen volgen op school, activiteiten houden als sporten en films kijken en 's avonds de Metaverse infiltreren. The Phantom X volgt een groep genaamd de Phantom Thieves en draait om het thema 'verlangen'.

Er is nog geen releasedatum bekend voor de smartphonegame. Ontwikkelaar Black Wings houdt op 29 maart wel een playtest in China. Details over een eventuele wereldwijde release worden nog niet gedeeld.