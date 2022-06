Google stopt in november met Hangouts

Google Hangouts-gebruikers hebben tot november dit jaar om over te stappen op Chat. Wie de mobiele app voor Hangouts nog gebruikt, krijgt een notificatie te zien waarin Google vraagt de overstap naar Chat in Gmail of de Chat-app te maken.

In juli start Google met de migratie van Hangouts-gebruikers in Gmail naar Chat in Gmail. De specifieke webpagina van Hangouts blijft tot 'later dit jaar' beschikbaar. Google waarschuwt daar al dat de dienst beëindigd gaat worden en verwijst gebruikers door naar Google Chat. Google gaat gebruikers later automatisch doorsluizen naar Chat. Een maand voordat dit gebeurd, gaat het bedrijf gebruikers daarvoor waarschuwen.

Per direct waarschuwt Google mobiele gebruikers dat Hangouts gaat stoppen en dat ze Chat in Gmail of de Chat-app moeten gebruiken. Na de overstap migreert Google ook bestaande conversaties 'voor de meeste gebruikers'. Wie zijn Hangouts-historie wil bewaren kan deze downloaden via Google Takeout, maar dit dienen gebruikers voor november te doen, de maand waarin Hangouts definitief stopt.

Google maakte vorig jaar bekend te stoppen met Hangouts en gebruikers te willen migreren naar Chat. Begin dit jaar zette het bedrijf Workspace-gebruikers al over naar Chat. Google noemde nog niet eerder een definitieve einddatum voor Hangouts.