Nintendo voegt nieuw Fire Emblem-personage toe aan Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo voegt deze maand een nieuw Fire Emblem-personage aan Super Smash Bros. Ultimate toe. Byleth is de laatste personage uit de huidige Fighter Pass. De fighter is vanaf 28 januari beschikbaar. Daarnaast kondigt Nintendo een tweede Fighter Pass aan.

Byleth is het het hoofdpersonage uit Fire Emblem: Three Houses, de meest recente game uit de Fire Emblem-serie voor de Nintendo Switch. Spelers kunnen voor Byleth kiezen uit een mannelijke en vrouwelijke vorm. Daarnaast kan Byleth in meerdere kleurcombinaties gespeeld worden, en zijn er varianten die lijken op de house leaders uit Three Houses.

Het personage beschikt over vier wapens, die ieder in een andere richting slaan. De Sword of the Creator is het standaardwapen, die wordt gebruikt voor opwaartse aanvallen. Het wapen kan ook functioneren als zweep waarmee spelers vijanden binnen kunnen halen. Aerdbhar is een lans voor zijwaartse aanvallen met een groot bereik. Aymr is een bijl die wordt gebruikt voor neerwaartse aanvallen. Daarnaast beschikt Byleth over een boog voor 'neutrale' aanvallen, die eveneens als melee-wapen gebruikt kan worden. Het nieuwe personage gaat gepaard met de komst van een nieuwe stage: de Garreg Mach Monastery. Deze arena bestaat uit vier gebieden: een marktplaats, een ontvangstzaal, een brug en een kathedraal. Gedurende een gevecht zullen spelers geleidelijk aan wisselen tussen deze gebieden.

Met de nieuwe fighter worden ook elf muziekstukken uit de Fire Emblem-serie toegevoegd aan de game. Deze zullen ook te horen zijn in de bestaande Fire Emblem-stages. Ook een nieuwe spirit board en een Classic Mode-route met Fire Emblem-thema worden geïntroduceerd.

Nintendo komt daarnaast met enkele nieuwe kostuums voor de Mii Fighter. Zo zijn er twee nieuwe Mega Man-kostuums voor de Mii Gunner en een Raving Rabbids-hoed voor alle Mii-varianten. Daarnaast komt er een Cuphead-kostuum voor de Mii Gunner en een kostuum in de stijl van Altaïr uit Assassin's Creed voor de Mii Sword Fighter. Deze kostuums zijn los te koop voor 0,75 dollarcent per stuk en bij het Cuphead-kostuum wordt een bijbehorend lied geleverd.

Byleth is vanaf 28 januari beschikbaar voor zes dollar. Het personage zit ook in de Fighter Pass. Byleth is het laatste personage in deze Fighter Pass, maar Nintendo kondigt tegelijkertijd een tweede pas aan. Deze is vanaf 28 januari vooruit te bestellen en zal ditmaal zes characters bevatten, waar de huidige er vijf bevat. Ook komt Nintendo met twee nieuwe Amiibo-figuren: Dark Samus uit Metroid en Richter uit Castlevania. Deze liggen vanaf 17 januari in de winkels.