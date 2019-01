Super Smash Bros. bestaat twintig jaar

Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat het eerste Super Smash Bros.-spel in Japan uitkwam voor de Nintendo 64. Wat begon als een kleine titel, is uitgegroeid tot een van de bekendste cross-overfranchises ter wereld.

De ontwikkeling van Super Smash Bros. begon in 1998. Masahiro Sakurai, de bedenker van de serie en geestelijk vader van Kirby, wilde een 'vierspeler-battle royale'-spel ontwikkelen en daarmee een alternatief bieden voor de 2d-vechtspellen die op de markt waren. Het prototype bevatte in eerste instantie geen Nintendo-personages en heette Dragon King: The Fighting Game.

Het leek Sakurai echter een goed idee om Nintendo-personages toe te voegen voor de 'sfeer'. Hij vond dat een unieke stijl essentieel was voor een console-exclusief vechtspel, zei Sakurai in een interview met voormalig ceo Satoru Iwata. Omdat hij een donkerbruin vermoeden had dat hij geen toestemming ging krijgen om Nintendo-personages te gebruiken vanwege de aard van het spel, implementeerde Sakurai de modellen van Mario, Samus, Donkey Kong en Fox in het prototype zonder iemand ervan op de hoogte te brengen. Pas toen hij zeker wist dat de gameplay in balans was, presenteerde hij het prototype. Dit kreeg groen licht, waardoor de ontwikkeling van Super Smash Bros. een feit was.

Tegenwoordig staat de franchise bekend om de grote selectie aan personages en stages, maar de eerste Super Smash Bros. is wat inhoud betreft aan de bescheiden kant. Er zijn twaalf speelbare personages en negen stages beschikbaar, als men de vijf singleplayerstages weglaat. Ter vergelijking telt Super Smash Bros. Ultimate, de nieuwste iteratie van de serie die op 7 december 2018 uitkwam voor de Nintendo Switch, 76 personages en meer dan honderd stages.

Op 21 januari 1999 verscheen Super Smash Bros. in Japan, waarvan in totaal 1,97 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Aanvankelijk was het spel alleen bedoeld voor de Japanse markt, maar vanwege het grote succes volgde in datzelfde jaar ook een release in het Westen. Tegen 2001 waren er wereldwijd meer dan vijf miljoen exemplaren van Super Smash Bros. verkocht. De serie telt inmiddels vijf spellen.