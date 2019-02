Verzegelde Super Mario Bros.-cartridge brengt meer dan 100.000 dollar op

Een ongeopend exemplaar van Super Mario Bros. uit 1985 voor de NES is voor meer dan honderdduizend dollar verkocht aan een groep van tenminste drie Amerikanen. Het gaat om een van de eerste uitvoeringen die met een sticker verzegeld waren in plaats van folie.

Een van de kopers, eigenaar van een gamewinkel in Pennsylvania, zegt in een bericht van Heritage Auctions dat het spel vergelijkbaar is met een eerste uitgave van de Superman-strip. "We wisten allemaal hoe moeilijk het is om een nette versie van een geopende kopie van dit spel te vinden, maar om een verzegelde te vinden had ik echt nooit verwacht, ook al verkoop ik al twintig jaar lang retrovideospellen", zegt Zac Gieg.

Volgens een visuele gids van Wata Games, dat retrospellen voor verzamelaars keurt, kwam Super Mario Bros. in de VS in 1985 eerst als testrelease uit in New York en Los Angeles, toen alleen met stickerverzegeling, in matte- en glansvorm. Pas later kwam er een krimpfolieverzegeling. Het spel dat door de Amerikanen is gekocht heeft een glanssticker. Keurmeester Kenneth Thrower van Wata Games zegt dat de staat van de verpakking bijzonder is, omdat deze vaak na ruim dertig jaar veel slijtage vertoont.

Kotaku schrijft dat de verkoper vanwege privacyredenen niet met naam genoemd wil worden, maar zegt wel dat hij het spel al jaren had. "Hij wilde er minstens een ton voor", zegt Deniz Khan, president van Wata Games, in het artikel. "Meerdere geïnteresseerden hebben zich bij de verkoper gemeld, die met vrij grote bedragen kwamen. Meer dan vijftigduizend. Maar het was nooit genoeg voor hem.. Ik heb altijd al gezegd dat videospellen net als strips, auto's en munten worden. Het is slechts een kwestie van tijd voor een verzegelde Mario als deze voor meer dan een miljoen dollar van de hand gaat."