Vakantiepark opent dronehindernisbaan

In plaats van ouderwets midgetgolfen wilde parkeigenaar Charles Veerkamp iets nieuws toen hij activiteiten voor zijn Roompot-vakantiepark in Schaijk aan het bedenken was. Dus kwam hij met iets anders: een dronehindernisbaan. Naar eigen zeggen voor het eerst in Nederland.

Gewapend met een afstandsbediening vliegen parkgasten en recreanten binnenkort langs obstakels als palen en door hoepels en een tunnel. "Het is een recreatief droneparcours waarmee we ons proberen te onderscheiden van andere parken", zegt Veerkamp tegen Tweakers. "Het is echt puur op behendigheid gericht en daarom hebben we een ei-vormige baan bedacht op een terrein van tien bij twintig meter groot. Eigenlijk is het idee al in 2014 ontstaan, toen is die dronegekte een beetje opgekomen. Zo hot, daar moeten we iets mee, dacht ik. En aangezien we onze oude camping hebben gesaneerd konden we het nu realiseren."

Veerkamp zegt dat het geen raceparcours is. "Het is echt puur behendigheid. Wel kan je punten verzamelen met het aantal rondjes dat je maakt." Aan veiligheid heeft Veerkamp ook gedacht; zo maakt hij gebruik van geofencing om ervoor te zorgen dat de drones niet over het park kunnen vliegen en is er op vier meter hoogte een net gespannen. "Daarnaast krijgen de drones stootbumpers, bescherming rondom de propellers en er is altijd een instructeur bij."

Welke drones bij de opening gaan vliegen is nog niet duidelijk, Veerkamp verwacht de drones in de week van 18 februari op te gaan halen. "Ik weet wel dat we twee grote drones krijgen voor de volwassenen en twee kleinere voor de kinderen, zodat die vanaf een jaar of zeven ook kunnen vliegen. Dat is wel onder ouderlijk toezicht natuurlijk, de instructeur blijft er ook bij. Zo kunnen ze leren landen en opstijgen."

Een halfuurtje vliegen kost 17,50 euro per persoon, voor 30 euro kan je met drie man een uur vliegen. Voor groepsuitjes is de baan ook een optie, maar dan als deel van een arrangement en dan zitten er ook andere activiteiten op het park en de omgeving bij inbegrepen. De dronehindernisbaan gaat naar verwachting in de week van 18 februari open. Je hoeft geen vakantieparkgast te zijn om te kunnen dronevliegen.

Parkeigenaar Charles Veerkamp test het parcours © Roy van der Lee/BD