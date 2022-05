Geseald exemplaar van Super Mario Bros. levert 114.000 dollar op bij veiling

Een geseald exemplaar van Super Mario Bros. uit 1987 heeft bij een veiling 114.000 dollar opgeleverd. Dat maakt het de duurst geveilde game ooit. Het vorige record stond op 100.150 dollar voor dezelfde game, maar dat exemplaar was in minder goede staat.

Het exemplaar dat voor het recordbedrag is geveild bij Heritage Auctions, kreeg een Wata-rating van 9.4. Wata Games is een organisatie die beoordeelt in welke staat een oude game verkeert. Het geveilde exemplaar van Super Mario Bros. zit nog in de seal en is een zogenaamde black box-variant met een hangtab. Dergelijke exemplaren zijn zeldzaam en geliefd bij verzamelaars.

Valarie McLeckie, die namens Heritage Auctions betrokken was bij de verkoop, zegt tegen Ars Technica dat het gaat om een exemplaar uit 1987. De game kwam al in 1985 voor het eerst uit. Er zijn dus nog oudere versies, maar de allereerste exemplaren waren niet voorzien van shrink wrap.

Het veilinghuis geeft niet prijs waar de game precies vandaan komt, maar McLeckie beschrijft de herkomst als een vondst op een zolderkamer. Het exemplaar komt niet uit een verzameling, maar is wellicht gekocht in 1987, weggelegd en daarna vergeten.

Een vergelijkbaar geseald exemplaar van Super Mario Bros. in minder goede staat, met een Wata-rating van 8.0, werd eerder verkocht voor 40.200 dollar. Een exemplaar met eveneens een rating van 9.4 werd vorig jaar verkocht voor 100.150 dollar. Dat ging om een variant met sticker als verzegeling in plaats van folie.