Veiling zeldzaam exemplaar The Legend of Zelda vestigt met 870.000 dollar record

Een extreem zeldzaam exemplaar van The Legend of Zelda voor de Nintendo Entertainment System heeft een recordbedrag van 870.000 dollar opgeleverd. Dat is omgerekend 816.000 euro. Het gaat volgens het veilinghuis om 'de vroegste druk die nog kans had om op te duiken'.

Volgens veilinghuis Heritage Auctions gaat het om de tweede druk van de gameverpakking. Dat maken ze op uit het gebrek aan een opdruk met de tekst 'Rev-A' en dat er 'Nes R' op staat, in plaats van 'Nes TM', wat op de allereerste druk stond. Volgens de site is het 'misschien wel de laatste van deze druk die we voor de komende jaren veilen' en is het 'niet te voorspellen of de allereerste druk ooit langskomt', maar men gelooft wel dat er een enkel exemplaar daarvan, volledig verzegeld, bestaat.

Het exemplaar is niet alleen zeldzaam, maar wordt ook met een 9 beoordeeld op het gebied van de staat waarin het verkeert. Dat doet Wata, een organisatie die zich bezigt met verzamelbare games. De motivatie voor waarom er een punt af gaat, wordt niet gegeven.

Met het bedrag is het record voor wat voor een videogame betaald wordt, opnieuw verbroken. Slechts een paar maanden geleden werd dat record nog opgehoogd van 156.000 dollar naar 660.000 dollar. Het ging daarbij respectievelijk om exemplaren van Super Mario Bros. 3 en Super Mario Bros.

Beeld: Heritage Auctions