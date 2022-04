Verzegeld exemplaar Super Mario Bros. brengt recordbedrag van 660.000 dollar op

Een verzegeld exemplaar van Super Mario Bros. voor de NES is onder de hamer gegaan voor 660.000 dollar, omgerekend 561.000 euro. Het bedrag is een record voor videogames. De game zit niet alleen nog in zijn plastic behuizing, maar daar binnenin is het doosje zelf ook in goede staat.

Volgens IGN worden met dit bedrag alle oudere records verpulverd. Zo werd begin vorig jaar 360.000 dollar neergeteld voor de 'Nintendo Play Station', een hybride console uit de tijd dat die twee partijen samenwerkten. Het record voor een videogame stond op 156.000 dollar; dat werd vorig jaar neergeteld voor een verzegeld exemplaar van Super Mario Bros. 3.

Het doosje van de game komt uit de vierde druk die Nintendo deed. Hoe ouder de druk, hoe meer geld de game uiteindelijk oplevert op een veiling. Kenmerkend voor deze druk is dat de Game Pak NES-GP-code nog afwezig was, maar dat het trademark-symbool al wel aanwezig was. Nintendo geeft zelf geen informatie over deze verschillende lichtingen van de game, waardoor men aan de hand van dit soort details het zelf moet uitzoeken.

Chris Kohler van gamebehoudstudio Digital Eclipse stelt tegenover IGN dat er waarschijnlijk zoveel betaald is voor de game omdat de mensen die de game als kind speelden, inmiddels 40 tot 50 jaar oud zijn en het geld hebben liggen om hieraan uit te geven. Ook is de verwachting dat de game alleen maar meer waard gaat worden.