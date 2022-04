Ontwikkelaar brengt widescreen-mod voor Super Mario World uit

Softwareontwikkelaar Vitor Vilela heeft Super Mario World Widescreen uitgebracht. Dit is, zoals de naam ook doet vermoeden, een mod voor Super Mario World, die ondersteuning voor 16:9- en 16:10-weergave toevoegt aan de klassieke platformer.

Super Mario World Widescreen is te downloaden op GitHub, hoewel de mod niet direct werkt. Er zit namelijk geen rom van de SNES-game bij de mod gevoegd, dus gebruikers dienen zelf over een dergelijke rom te beschikken. SMWW werkt verder alleen via een specifieke emulator, bsnes-hd, die ook beschikbaar is als core voor RetroArch.

Vilela schrijft op GitHub dat de pixelverhouding van 8:7 ongewijzigd blijft in de widescreen-mod. Daardoor ziet het beeld er niet 'uitgerekt' uit. Om dit te bereiken heeft Vilela de horizontale resolutie van het originele spel opgehoogd met 96 pixels, van 256x224 naar 352x224 pixels.

Naast 16:9 en 16:10, werkt Vilela ook aan ondersteuning voor minder veelvoorkomende beeldverhoudingen voor SMWW. Op termijn moet de mod bijvoorbeeld ook met ultrawidemonitoren werken; de modder werkt namelijk aan ondersteuning voor de 21:9-beeldverhouding. Ook 2:1-ondersteuning wordt in de toekomst nog toegevoegd aan de mod.