Hacker zet eerste stappen voor eigen roms op nieuwe Nintendo Game & Watch

Hacker stacksmashing wist de Nintendo Game & Watch met Super Mario Bros. die vorige week is verschenen, te ontleden en de encryptie van de handheld te omzeilen. Daarmee zijn de eerste stappen gezet op weg naar aangepaste roms voor de Game & Watch.

Stacksmashing kocht de Nintendo Game & Watch en opende het apparaat om te kijken of hij al manieren vond om het apparaat te hacken. Hij constateerde dat de handheld een Cortex-M7-soc, 128kB flashgeheugen en 1024kB ram heeft.

Ook trof hij de SWD aan, de debuginterface voor de Cortex-M. Deze bleek beveiligd, waardoor hij niet eenvoudig een dump van de firmware kon maken. Wel ontdekte hij dat de framebuffer vanuit het geheugen leesbaar was via de SWD en hij zag zo dat een Super Mario Bros.-NES-rom in het ram geladen werd. Ook wist hij enkele bits in de flashimage te flippen en de handheld alsnog te booten, ten teken dat er geen flashvalidatie plaatsvindt. In een video demonstreert hij vervolgens het starten van een aangepast rom door 'Hacked Mario Bros.' te starten.

Wel benadrukt hij dat er nog veel werk te verrichten is voordat er daadwerkelijk aangepaste roms met games op de Game & Watch te draaien zijn. Stacksmashing gaat zich nu richten op het kunnen dumpen van de firmware van de soc om dit mogelijk te maken.