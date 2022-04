Kwetsbaarheid in The Ultimate Doom maakt Snake spelen in game mogelijk

Via een bug in het save-systeem van computerspel The Ultimate Doom versie 1.9 is het mogelijk om willekeurige code binnen het spel uit te voeren. De ontwikkelaar die dit ontdekte liet het spel Snake draaien en wijst naar toekomstige mods die deze kwetsbaarheid kunnen uitbuiten.

Dankzij een bug in het save-systeem van The Ultimate Doom is ontwikkelaar Anatoly Shashkin erin geslaagd om een arbitrary code execution uit te voeren in dit spel uit 1995. Dat toonde de man op zijn Twitter-account. Hij deed dit door een exploit te schrijven waarbij hij een savegame uitvoert als PSPR action code pointer. Het hele proces hoe hij de kwetsbaarheid in The Ultimate Doom uitbuit staat te lezen op github, net als twee andere kwetsbaarheden die ingezet kunnen worden om het spel aan te kunnen passen.

Dankzij deze kwetsbaarheid is het volgens de ontwikkelaar mogelijk om verregaande Doom-mods in de toekomst mogelijk te maken. De arbitrary code execution werkt volgens Shashkin enkel in Ultimate Doom versie 1.9 en niet in Doom 2 of de meer recente Doom-spellen.