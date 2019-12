Doom draait op een Kodak-camera uit 1998 met 2"-scherm

Het is weer eens zover: Doom draait alweer op een apparaat dat hier niet voor is ontworpen. Ditmaal is het de Kodak DC260, een camera uit 1998. Het apparaat heeft een 2"-scherm met een resolutie van 288x216 pixels.

Dat blijkt uit een video van Lazy Game Reviews, een YouTube-kanaal dat hardware-curiosa belicht. De bediening van Doom op de DC260 gaat via de kleine, op de camera aanwezige d-pad. Met de wide-schakelaar vuur je je wapen af en met de telefoto-knop doe je deuren open. Er is ook een knop om te rennen, maar zijwaarts bewegen lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

Volgens kanaalbeheerder Clint Basinger draait Doom 'best aardig'. Hij voegt daar aan toe dat het 'een beetje draait zoals op mijn Mac 6100'. In de camera zit een 66MHz-cpu, 8MB ram en een 11KHz-geluidschip. Al met al is de bediening een grotere belemmering voor de Doom-prestaties dan de framerate. Het kleine schermpje valt nog te omzeilen door de composite-video-output te gebruiken, waardoor het op bijvoorbeeld een tv gespeeld kan worden.

De camera kan de software draaien, omdat hij gebruik maakt van de PowerPC-instructieset. Dat maakt dat de installatie van extra programma's tot de mogelijkheden behoort en een modder heeft daar gebruik van gemaakt door ports te maken van Doom, MAME, MESS. Dat betekent dat spellen als Frogger, Galaga en Pacman ook de revue passeren.

Doom wordt vaker overgeheveld naar apparaten die oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor het spelen van games. Het klassieke schietspel draait bijvoorbeeld ook op grafische rekenmachines, printers, pinautomaten en als minigame in het spel Doom zelf.