Heritage Auctions en Wata Games aangeklaagd voor manipuleren retrogameprijzen

Game grading-bedrijf Wata en veilinghuis Heritage Auctions worden in een class action-rechtszaak ervan beschuldigd dat ze prijzen voor retrovideogames kunstmatig hebben verhoogd om hun eigen omzet te vergroten. Retrogames gaan soms voor miljoenen euro's weg.

Wata Games is een bedrijf dat tegen betaling inschat hoeveel een retrovideogame waard is voordat hij naar het veilinghuis gaat. Wata's tarief daarvoor is zo'n twee procent van de geschatte waarde, aldus VGC, dat de aanklacht heeft doorgespit en uitgebreid verslag doet. Het tarief van Heritage Auctions is 25 procent van de verkoopprijs, grotendeels afkomstig van de koper.

De aanklagers beweren dat Wata en Heritage de prijzen voor retrovideogames onrealistisch hoog hebben laten oplopen door hun eigen waardeschattingen, persberichten en interviews over verbroken opbrengstrecords en door medewerkers van de bedrijven zelf te laten bieden in de veilingen. Met die hoge prijzen stijgen de omzetten voor Wata en Heritage mee.

Een exemplaar van Super Mario Bros, dat in 2019 iets meer dan 100.000 dollar opleverde bij een veiling, zou bijvoorbeeld verkocht zijn aan een groep kopers waarin ook Heritage-medeoprichter Jim Halperin zat. Daarna kwam Heritage zelf met een persbericht waarin het het nieuwe wereldrecord bekendmaakte. In een interview met Ars Technica vertelde Wata-ceo Deniz Kahn vervolgens dat die 100.000 dollar nog een laag bedrag was en dat hij geloofde dat een retrovideogame in de toekomst voor een miljoen dollar verkocht zou worden.

Dat hoge bedrag is ook werkelijkheid geworden. In 2021 ging een verzegeld exemplaar van Super Mario 64 onder de hamer voor 1,56 miljoen dollar. In datzelfde jaar ging een ander exemplaar van Super Mario Bros. weg voor 2 miljoen dollar. De kopers zijn anoniem.

De aanklagers wijzen ook naar een rapport van YouTuber Karl Jobst. Die kwam in 2021, na de twee bovengenoemde veilingen, met een video, waarin hij Wata en Heritage beschuldigt van dezelfde praktijken als in deze aanklacht. Nadat deze video uitkwam, ging een ander exemplaar van Super Mario 64 weg voor 102.000 dollar, terwijl het dezelfde '9,6 A++'-score van Wata had gekregen. Voor de context melden de aanklagers ook dat voor Wata's oprichting in 2017 de recordopbrengst van een game rond de 30.000 dollar was. Heritage en Wata ontkenden tegenover VGC alle schuld na het online verschijnen van de video.

Verder zouden Wata-ceo Deniz Kahn en Heritage-oprichter Jim Halperin in een aflevering van Pawn Stars geveinsd hebben dat ze elkaar niet kenden, terwijl dat niet zo is. In de aflevering schat Kahn de waarde van een exemplaar van Super Mario Bros. op 300.000 dollar, terwijl deze kort daarvoor voor 100.000 dollar wegging. De aflevering in kwestie zou om onbekende reden offline gehaald zijn.

De torenhoge prijzen zouden een run op Wata's diensten hebben veroorzaakt, die het bedrijf moeilijk aankan. Het zou vertragingen oplopen en daar klanten ook niet van op de hoogte hebben gesteld, terwijl die klanten al wel betaald hebben voor Wata's diensten.

Hoeveel mensen zich bij de class action-zaak hebben gevoegd, is niet bekend, maar VGC schat dat het om meer dan 10.000 mensen kan gaan, 'gebaseerd op Wata's gemiddelde hoeveelheid inzendingen'.

Dit exemplaar van Super Mario 64 leverde 1,56 miljoen dollar op