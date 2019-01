Paleontologen vernoemen uitgestorven haai naar Galaga

Een groep Amerikaanse paleontologen hebben een uitgestorven haai naar Galaga, de fixed-shooter-arcadegame uit 1981, vernoemd. Dat is een oude game, maar de Galagadon nordquistae is nóg iets ouder, namelijk circa 67 miljoen jaar oud.

In een paper over de haai verklaart hoofdauteur Terry Gates, paleontoloog en lector aan North Carolina State University, dat de wetenschappelijke naam te danken is aan twee personen. Nate Bourne, een brugklasdocent die tevens werkzaam is bij het plaatselijke natuurhistorisch museum, vond dat de tanden dezelfde vorm hadden als het ruimteschip uit Galaga. De tweede persoon, Karen Nordquist, heeft Gates geholpen bij de opgraving van de haai.

Gates vertelt in een notitie aan NC State dat de Galagadon gerelateerd is aan de Megalodon, maar vele malen kleiner was. "De Galagadon greep geen prooien zoals de tyrannosaurus rex, triceratops of andere dinosauriërs die het tegenkwam. Deze haai had tanden die geschikt waren voor het vangen van kleine vissen en het verbrijzelen van slakken en kreeftjes", zegt Gates.

De haai stamt uit het Krijt-tijdperk, toen South Dakota nog bestond uit moerassen. Van de Galagadon zijn meer dan vierentwintig tanden aangetroffen. Deze zijn gevonden in de buurt van de opgraving van 'Sue', het meest complete t-rex-skelet dat tot nu toe is gevonden.

De tanden van de oude haai en het ruimteschip uit Galaga. Wij weten ook niet precies welke welke is