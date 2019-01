Operatie tovert reguliere iPhone XS Max om in variant met twee fysieke simslots

Chinese knutselaars zijn erin geslaagd om reguliere iPhones van de nieuwste generatie om te toveren in een versie met twee fysieke simslots. Wie dit huzarenstukje thuis wil herhalen heeft veel tools, geduld en misschien een beetje geluk nodig.

Wie het tweede simslot in wil bouwen, zal uiteraard een simtray nodig hebben met ruimte voor twee simkaarten, maar daar houdt het niet op. Het is onder meer nodig om de diverse lagen van de pcb uit elkaar te halen, een chip te verwijderen en diverse chips aan elkaar te solderen, blijkt uit de video van het Chinese Rewa.

Daarvoor zijn diverse gespecialiseerde tools nodig die niet elke tweaker op zijn werkbank zal hebben liggen, zoals hittebestendige tape en middelen om pcb's schoon te maken. Schroevendraaiers voor alle verschillende soorten zeldzame schroefjes die Apple in zijn iPhones verwerkt zijn ook niet te vinden in schroevendraaiersetjes bij de kluswinkel om de hoek, hoewel die online wel makkelijk te krijgen zijn.

In de video is te zien hoe de Rewa-medewerker de e-sim uit de iPhone operatief verwijdert, waarna het nodig is om de simlezer van de pcb te halen en diverse onderliggende chips aan elkaar te solderen. Daarbij is het uiteraard te hopen dat er niets stukgaat, want je werkt op haast microscopisch niveau.

Het is een interessante oefening, maar vrijwel geen gebruiker zal dit thuis gaan proberen met een toestel dat tussen 860 en 1600 euro heeft gekost. De garantie vervalt met deze operatie en het valt te verwachten dat de Genius Bar-medewerker bij de Apple Store je vreemd aankijkt als je zegt dat er iets mis is gegaan van de chips R27_Sim en R30_Sim en dat je daarom je iPhone wilt laten repareren.

De in de Benelux verkochte iPhones van de nieuwste generatie - XS, XS Max en XR - hebben ook dualsim-ondersteuning. Een daarvan werkt met een fysieke simkaart, de andere met e-sim. Geen van de grote providers in de Benelux ondersteunt abonnementen via e-sims. De variant met twee simkaarten is alleen te koop in China.