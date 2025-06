Youtuber maakt eigen iPhone 12-chassis van blok aluminium

Technicus Scotty Allen van YouTube-kanaal Strange Parts heeft een iPhone 12-behuizing gefreesd uit een blok aluminium om de componenten van een oud toestel te huisvesten. Na een klein jaar heeft hij het apparaat werkend gekregen en de ontwerpbestanden gedeeld.

In een 32 minuten durende video doorloopt Allen het proces om een blok aluminium met een cnc-frees om te vormen tot een chassis waarin alle componenten passen. Hij deed er elf maanden over om meer dan tien prototypes te maken. Met de laatste versie slaagde hij erin om een signaal te ontvangen in een volledig samengesteld toestel. Naast ongeveer een jaar intens werk had de youtuber naar eigen zeggen tienduizenden dollars nodig om het project te realiseren.

Door zelf een behuizing te ontwerpen moeten gebruikers volgens Allen in staat zijn om hun eigen behuizing te maken, inclusief aanpassingen. De youtuber heeft de nodige CAD- en CAM-ontwerpbestanden beschikbaar gemaakt voor abonnees van het Patreon-account van Strange Parts.