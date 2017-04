Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 11:59, 55 reacties • Feedback

Het is een technicus gelukt om een iPhone 6s te bouwen met tweedehands onderdelen die hij kocht op markten in het Chinese Shenzhen. De telefoon is helemaal functioneel en werkt, mede omdat hij het pcb en Touch ID in zijn geheel aanschafte.

Een tweedehands pcb en Touch ID in zijn geheel is nodig, omdat Apple beide onderdelen in de fabriek onlosmakelijk met elkaar verbindt en de vingerafdrukscanner daardoor niet werkt als hij met een ander pcb verbonden is, vertelt oud-engineer Scotty Allen op zijn blog. De andere onderdelen en zelfs de doos kocht hij bij elkaar. Voor de onderdelen die hij heeft gebruikt, heeft hij ongeveer 300 dollar gespendeerd. Vanwege tools en onderdelen die hij niet nodig bleek te hebben heeft hij in totaal duizend dollar uitgegeven aan het project.

Hij koos om een iPhone 6s in elkaar te zetten, omdat er nog weinig onderdelen voor de iPhone 7 beschikbaar zijn. Dat komt vermoedelijk doordat veel van de onderdelen uit kapotte telefoons komen. De iPhone 6s is een jaar langer op de markt en daardoor zijn er vermoedelijk meer defecte modellen.

Allen zette de telefoon in elkaar, nadat hij op een barbecue deelnam aan een gesprek waarin de vraag naar voren kwam of zoiets mogelijk is. Allen heeft niet alleen de telefoon, maar ook een doosje met lader en handleiding gekocht. Niet dat hij de telefoon zelf nodig heeft, want hij had al een iPhone 6s.