Lucasfilm heeft de eerste beelden van de nieuwe Star Wars film, getiteld The Last Jedi, online gezet. In de trailer komen de personages terug die in The Force Awakens werden ge´ntroduceerd, zoals Rey en Kylo Ren.

De trailer werd getoond tijdens de Star Wars Celebration in het Amerikaanse Orlando, waar de acteurs uit de nieuwe film en een grote schare fans aanwezig zijn. De nieuwe film moet in december in Europa in première gaan. Tijdens de presentatie zei regisseur Rian Johnson dat er ook deze keer weer veel aandacht is besteed aan de kleine droid BB-8. De vorige film in het verhaal, The Force Awakens, was het werk van regisseur J.J. Abrams.