Nieuwe trailer voor Star Wars: The Last Jedi verschijnt online

De nieuwe trailer voor Star Wars: The Last Jedi is online verschenen, nadat er al eerder een teaser was gepubliceerd. De nieuwe film volgt op het verhaal van The Force Awakens, die twee jaar geleden uitkwam.

Bij elke trailer is het voor die hard-fans elke keer weer een afweging of het kijken het waard is om potentiële spoilers tegen te komen. In dit geval heeft de regisseur via Twitter gewaarschuwd dat als kijkers 'schoon aan de film willen beginnen, ze beter niet kunnen kijken'. Zoals verwacht, gaat het verhaal door vanaf het moment waarop Rey op Ahch-To aankwam. De huidige film is geregisseerd door Rian Johnson, terwijl The Force Awakens het werk van J.J. Abrams was. The Last Jedi zal vanaf 13 december in de bioscoop te zien zijn in Nederland en België. Diverse bioscopen zijn inmiddels gestart met de kaartverkoop.

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi is de tweede film in de nieuwste Star Wars-trilogie, die in 2015 begon met The Force Awakens. De trilogie speelt zich zo'n dertig jaar na de gebeurtenissen in Star Wars Episode VI: Return of the Jedi af. Het achtste deel in de saga werd geregisseerd door Rian Johnson, die eerder Brick en Looper regisseerde. Het negende en laatste deel, dat voor 20 december 2019 op de agenda staat, wordt opnieuw geschreven en geregisseerd door JJ Abrams, die het stokje overnam van de vertrokken Colin Trevorrow. Abrams schreef en regisseerde ook Episode VII: The Force Awakens.