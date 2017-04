Door Jurian Ubachs, zaterdag 15 april 2017 09:41, 16 reacties • Feedback

In de Amerikaanse stad Orlando vindt dit weekend de jaarlijkse Star Wars Celebration plaats. Het evenement staat dit jaar vooral in het teken van de veertigste verjaardag van de franchise en van het afscheid van actrice Carrie Fisher, die jongstleden december overleed.

De Star Wars Celebration is, zoals de naam al doet vermoeden, het grootste Star Wars-feestje van het jaar. Dat feest krijgt dit jaar in het Convention Center van Orlando nog wat extra cachet doordat de franchise dit jaar zijn veertigste verjaardag viert. Ter ere van die gelegenheid lieten diverse grootheden uit de 'Star Wars-familie' donderdag al hun gezicht zien op het hoofdpodium van het evenement. Terwijl onder meer Harrison Ford, Mark Hamill en George Lucas herinneringen ophaalden, werd ook uitgebreid stilgestaan bij de in december overleden Carrie Fisher, bij Star Wars-fans bekend als Princess Leia Organa.

Niet alleen Ford, Hamill en Lucas spraken mooie woorden over de vrouw die zij zagen als bron van inspiratie en zus, ook Lucasfilm-president Kathleen Kennedy en The Last Jedi-regisseur Rian Johnson spraken hun waardering uit voor de kleurrijke actrice. Zelfs Billie Lourd, de dochter van Fisher, verscheen op het podium. Elke uitspraak over Fisher, die in Star Wars Episode VIII: The Last Jedi opnieuw de rol van General Leia voor haar rekening nam, kon in de zalen van de Celebration steevast rekenen op ovationeel applaus.

Dat lot kwam ook de trailer van The Last Jedi toe. Lucasfilm grijp de Celebration de laatste paar jaar steeds aan om een nieuwe trailer van de aankomende Star Wars-film te laten zien en dat was dit jaar niet anders. Duizenden fans zagen persoonlijk in de zaal de eerste fragmenten van de nieuwe film en nog eens miljoenen mensen bekeken de trailer thuis, via de livestream. Hoewel de trailer inhoudelijk nog niet al te veel weggaf over het verhaal van The Last Jedi, werd in elk geval duidelijk dat Luke Skywalker in deze film wél mag praten. Mark Hamill, de acteur achter Luke, kreeg de lachers in de zaal overigens op zijn hand door Daisy Ridley (Rey) per ongelijk 'zijn dochter' te noemen. Zeer waarschijnlijk een opzettelijke verspreking, maar de reactie van het publiek was er niet minder om; de speculaties over wie Rey is en tot welke familie ze behoort is een van de meest veelbesproken onderwerpen in de aanloop naar The Last Jedi.

Hoewel de aanwezige beroemdheden een belangrijke trekpleister zijn voor een deel van het publiek, zijn het de overige activiteiten die de Star Wars Celebration maken tot wat het is. Veel van de fans die er rondlopen dragen het kostuum van een van hun favoriete Star Wars-personages. Het is haast onmogelijk om binnen een dag uitgekeken te raken op Darth Vaders, Boba Fetts en Stormtroopers die je om de paar meter tegenkomt. Wie goed zoekt kan zelfs een wonderbaarlijk knap nagemaakte Chewbacca tegen het harige lijf lopen, om nog maar niet te spreken van de tientallen R2D2-droids die er rondrijden. Doordat veel fans een eigen interpretatie aan de pakken geven, wordt de Celebration bovendien een kleurrijke bedoening. Een roze R2D2 en een Stormtrooper met een discohelm? Het kan allemaal in het Convention Center van Orlando.

Behalve kijken kunnen aanwezige bezoekers ook vooral veel leren en veel kopen. Dat leren gebeurt in de vele panels. Terwijl in de ene zaal een groep schrijvers die aan Star Wars-comics hebben gewerkt vertellen hoe het is om een Star Wars-verhaal te schrijven, is in de andere zaal een panel over het belang van sterke vrouwelijke hoofdrolspelers aan de gang, terwijl weer ergens anders ontwerper Doug Chiang zijn publiek een kijkje in zijn keuken geeft. Is er even geen leuke sessie aan de gang, dan levert een rondje over de beursvloer wellicht wat op. Wie niet met tenminste een t-shirt of een figurine, of een van de miljoenen andere Star Wars-producten naar huis gaat, is erg goed in zijn of haar hand op de knip houden.

Hoewel de Star Wars Celebration voor veel Star Wars-fans het hoogepunt van het jaar is, is het niet het enige belangrijke moment van het jaar voor liefhebbers van de bekende scififranchise. In december verschijnt bijvoorbeeld Star Wars VIII: The Last Jedi wereldwijd in de bioscoop. Naar verwachting zal Electronic Arts' nieuwe schietspel Star Wars Battlefront 2 al enige tijd daarvoor in de winkels liggen. En de Celebration zelf? Die slaat komend jaar over en is in 2019 weer terug, op een later nog bekend te maken locatie.