Een gelekte trailer van Star Wars Battlefront II toont ingame-beelden waarop elementen uit de singleplayercampagne en multiplayergevechten op het land en in de ruimte te zien zijn. De trailer toont ook beelden van Yoda, Darth Maul, Kylo Ren en Rey.

Waar voorganger Star Wars Battlefront het nog moest stellen zonder een singleplayercampagne, is deze wel aanwezig in Battlefront II. Dat maakte EA in februari al bekend. In de trailer zijn beelden te zien van een singleplayercampagne, waarbij een voiceover is te horen die oproept om de 'keizer te wreken'. Dat suggereert dat de campagne speelt in de periode na de gebeurtenissen uit Return of the Jedi. Waarschijnlijk volgt de campagne een vrouwelijke imperial stormtrooper.

Uit de beelden wordt duidelijk dat er karakters en scènes voorbij komen uit allerlei tijdperken uit het verhaal van Star Wars. Er komen allerlei karakters uit verschillende periodes voorbij en op de beelden lijken de planeet Hoth en Starkiller Base voorbij te komen. Verder zijn tauntauns, AT-AT's, TIE Fighters en X-Wings te zien. De beelden lijken te suggereren dat de multiplayergevechten zullen plaatsvinden in de ruimte, in de lucht en op land.

Eind maart maakte uitgever Electronic Arts samen met ontwikkelaars DICE, Criterion en Motive bekend dat de trailer op 15 april zou uitkomen tijdens de Star Wars Celebration, en evenement dat van 13 tot en met 16 april wordt gehouden in Orlando, Florida. De trailer is enkele dagen te vroeg uitgelekt.

Eerder maakte EA al bekend dat de uitgever tijdens zijn EA Play-evenement voorafgaande aan de E3-gamebeurs een speelbare versie van de nieuwe Star Wars Battlefront game zal tonen. Dat evenement vindt plaats van 10 tot 12 juni in Hollywood.

Een releasedatum wordt in de trailer niet getoond. Waarschijnlijk komt de game later dit jaar uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.