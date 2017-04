Door Jurian Ubachs, zondag 16 april 2017 09:12, 2 reacties • Feedback

Ongeveer anderhalf jaar geleden maakte de wereld hernieuwd kennis met Star Wars Battlefront. De serie werd ooit gestart en groot gemaakt door ontwikkelaars als Pandemic en Rebellion, maar in 2013 kondigde EA een reboot van de franchise aan. Die reboot werd geleid en uitgevoerd door de succesvolle Zweedse ontwikkelstudio DICE, dat zijn sporen verdiende met de Battlefield-serie. De game was succesvol, maar kende tekortkomingen. Met name het beperkte totaalaanbod aan content stootte veel gamers tegen het zere been: het leek er volgens sommigen op dat Battlefront bewust 'uitgekleed' werd uitgegeven, om gamers ertoe te bewegen extra content aan te kopen.

Dan was er nog het feit dat Battlefront alleen een multiplayer-modus had. De makers probeerden de paar losse missies die je solo kon spelen nog wel weg te zetten als singleplayer-content, maar eigenlijk mocht het die naam niet hebben. Om maar met de deur in huis te vallen: die fout herstelt EA met Star Wars Battlefront II. In alle opzichten belooft de op 17 november verschijnende shooter uitgebreider te worden dan zijn voorganger. Geen beter voorbeeld om dat te onderstrepen dan met de aanwezigheid van een volwaardige singleplayer-campagne. Maar er is meer.

Wie even wat verder uitzoomt en de game op macroniveau bekijkt, ziet nog een ander belangrijk verschil. In de trailer die is vrijgegeven zijn onder meer Rey, Luke Skywalker, Kylo Ren en Darth Maul te zien. Daarmee zijn alle drie de trilogieën vertegenwoordigd in de content. Tijdens een panel op de Star Wars Celebration bevestigden woordvoerders van de drie betrokken ontwikkelstudio's luid en duidelijk: Battlefront II zal helden, werelden, wapens, gadgets, voertuigen en meer bevatten uit de originele trilogie, de prequels en de nu nog in de maak zijnde sequels. Uiteraard werd er nog niets gezegd over uit The Last Jedi afkomstige content, maar we kunnen ons zo voorstellen dat die content op eenzelfde manier wordt geïmplementeerd als The Force Awakens-content twee jaar geleden: een dlc-pakker rond release van de film dus.

De vraag is of Battlefront II gamers zo lang geboeid weeet te houden. Een belangrijk streepje voor heeft de game in elk geval al binnen: waar DICE van Star Wars Battlefront min of meer een soloproject maakte, wordt de studio voor Battlefront II bijgestaan door Motive en Criterion. "Zo combineren we de ervaring die DICE met het maken van grote multiplayer-games heeft, met de ervaring die Motive heeft op het gebied van actiegames met een verhaal, en de ervaring van Criterion met racegames", aldus Mat Everett van Electronic Arts tijdens het panel. De studio's werken als een drie-eenheid aan de game, en dat moet op elk vlak voor een betere game zorgen.