Er zijn games waarvan reviewers net zo goed als gamers hopen dat ze gewoon erg goed worden. Die hoop bestaat voor elke game, maar bij de ene game toch net iets meer dan bij de andere. Hoe naar zou het zijn als Half-Life 3 toch nog komt, maar tegenvalt? Of dat Beyond Good & Evil 2 geen schim is van het origineel? Of dat een game die de eer heeft een 'officieel' stuk van het Star Wars-verhaal te mogen vertellen die unieke kans volledig verpest? Star Wars: Battlefront II moet goed worden. Het is lang geleden dat we überhaupt een Star Wars-verhaal hebben mogen beleven in een game, dus laten we hopen dat Motive er iets bijzonders van maakt.

Dat verwachtingspatroon is voor de Canadese studio geen nieuws. Vanaf het eerste moment dat de studio door EA werd gevraagd om aan Star Wars-games te gaan werken, wisten de dames en heren waar ze aan begonnen. Voor producer Paola Jouyaux, die eerder namens Ubisoft aan de Far Cry-serie werkte, is de E3 een goede graadmeter. "Onder de aanwezige gamers en media zijn veel echte Star Wars-fans te vinden. Hun mening over de game is voor ons belangrijk. Iedereen ziet de grote, herkenbare elementen als X-Wings wel, maar echte fans zien ook de kleinste details aan boord van een Cruiser-klasse schip van de Rebel Alliance. Die details moeten goed zijn, dus daar besteden we veel aandacht aan."

In haar uitleg verwijst Jouyaux naar een scène uit de singleplayer van Battlefront II, die we op EA Play alvast kort onder handen konden nemen. Bij de aankondiging op de Star Wars Celebration in april werd al duidelijk dat die singleplayer zou gaan draaien rond Iden Versio en haar Inferno Squad. Iden is een speciale soldaat in het leger van de Empire en wordt, net als de rest van de republiek, geconfronteerd met het plotselinge verlies van de twee belangrijkste kopstukken: Darth Vader en de Emperor. Voor Versio en haar vader, een hooggeplaatste officier in het leger, begint dan direct het pad naar wraak. In hun ogen hebben de rebellen iets onvergeeflijks gedaan en daar moeten ze een prijs voor betalen.

Dat begint met de ontmoeting met een opvallende 'boodschapper'. We herkennen de boodschapper als een lid van de Royal Guard, met zijn rode gewaad, maar met een andere helm. In die helm verschijnt ineens het gezicht van de Emperor. Middels een eerder opgenomen boodschap - althans, daar gaan we vanuit - geeft de gevallen heerser zijn laatste order: start Operation Cinder. Die operatie richt zich voornamelijk op Naboo. Het is de planeet die we nog kennen uit de prequel-films, maar het zal dus ook een prominente planeet zijn voor Battlefront II. Dat maakt het ook meteen logisch dat juist het Naboo-level speelbaar was tijdens de multiplayer-sessies op EA Play, maar in de singleplayer zul je er dus ook terechtkomen.