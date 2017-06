Door Paul Hulsebosch, donderdag 8 juni 2017 10:54, 4 reacties • Feedback

Rebellion kondigt Strange Brigade aan, een game waarin maximaal vier spelers met elkaar op een exotische safari kunnen naar een vreemde wereld vol mysterieuze wezens. De game verschijnt voor Windows, de PS4 en de Xbox One.

Vlak voordat gamebeurs E3 van start gaat, kondigt ontwikkelaar Rebellion Strange Brigade aan, een co-opgame voor maximaal vier spelers, die ook solo gespeeld kan worden.

De game speelt zich af in de jaren dertig van de vorige eeuw, in de nadagen van het Britse Rijk. Vier zeer Engelse avonturiers reizen in de game naar een fantasiewereld vol 'verloren beschavingen, schatten en onvoorstelbare vijanden'. Die vijanden lijken afkomstig uit oude mythologieën en godsdiensten, en beschikken over bovennatuurlijke krachten. Elk van de vier speelbare avonturiers heeft een ander wapen en beschikt ook over bovennatuurlijke krachten.

De game moet 'binnenkort' op de markt komen, voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One. Rebellion maakt meer details over de game bekend tijdens de E3. Met Strange Brigade wijkt het Engelse Rebellion flink af van de stijl van de games in de Sniper Elite-serie, waarmee de studio bekend is geworden.

