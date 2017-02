Door Jurian Ubachs en Paul Hulsebosch, dinsdag 21 februari 2017 13:21, 18 reacties • Feedback

We zetten een aantal recent verschenen games op een rij. Games die in de afgelopen weken op de markt verschenen en die we geen volwaardige, eigen review konden geven. In een wat kortere bespreking dan normaal krijgen ze hier alsnog een plekje. Vreemd genoeg past Hitman ook in die opsomming, hoewel we er bijna een jaar geleden al een review van plaatsten. Toch is er reden om opnieuw naar Hitman te kijken, want een jaar geleden verscheen van deze game alleen de eerste episode, die enkel als download verkrijgbaar was. In de maanden daarna verschenen de resterende episodes, steeds louter als download. Ze werden eind 2016 uiteindelijk als complete bundel aangeboden, maar opnieuw enkel als download. Gelukkig zijn alle episodes nu ook op schijf gebundeld, voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Titel Hitman Platform Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Io-Interactive

Net als bij de downloadbundel die eind vorig jaar verscheen, kun je nu alle zes episodes van de game achter elkaar spelen. Het eerste dat daarbij opvalt, is dat de Deense ontwikkelaar Io-Interactive de episodes ook daadwerkelijk lijkt te hebben gemaakt om ze achter elkaar door te spelen. Als je een episode uitgespeeld hebt, krijg je direct de briefing voor de volgende missie te zien, nog voordat je het overzicht krijgt voorgeschoteld van je verrichtingen in het net afgesloten hoofdstuk. Maar waar je voorheen minimaal een maand moest wachten totdat de volgende episode verscheen, kun je nu direct verder. Dat is natuurlijk prettig.

Voor wie de losse episodes al gespeeld heeft: in de schijfversie zijn ze uiteraard niet veranderd. Er zal vast hier en daar een bug zijn weggehaald, maar verder krijg je dezelfde opdracht met dezelfde mogelijkheden. Je krijgt dus zes opdrachten voorgeschoteld, die je over de hele wereld voeren: van Parijs naar het Italiaanse Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado en het Japanse Hokkaido. Zes opdrachten lijkt weinig, maar de levels waarin Agent 47 rond kan lopen zijn groter dan ooit.

Beter dan de voorganger

Dat is ook een deel van de reden waarom deze nieuwe Hitman beter is dan zijn voorganger, het in 2012 verschenen Hitman: Absolution. Behalve dat de levels groter zijn dan ooit, is de game ook beter doordat Io-Interactive de boodschap van zijn fans heeft opgepikt. Absolution was leuk, maar week te veel af van de basis. In Absolution had je fantastische wapens en hulpmiddelen, maar weinig vrijheid. De game was behoorlijk lineair. Dat is deze Hitman niet. Het is mede de reden waarom de Deense studio geen nummer of subtitel achter de naam heeft geplakt. Deze Hitman is een reboot, net als Tomb Raider uit 2013.

In de nieuwe Hitman speel je dus losse missies. Voor elke missie word je gebriefd door oudgediende Diana Burnwood, die ergens in de game zelfs even in beeld komt. Na de briefing kun je een uitrusting kiezen voor de missie. De keuze is gelukkig beperkt. Kleding, een wapen en twee hulpmiddelen, dat is het wel. Je keuze aan wapens is ook beperkt. Naast de ICA19, het pistool met geluiddemper dat kenmerkend is voor de uitrusting van Agent 47, is er nog een pistool zonder geluiddemper, maar dat is het wel zo'n beetje. De keuze aan hulpmiddelen is iets ruimer: een muntje om mee te gooien en zo de aandacht af te leiden, een wurgkoord, maar ook een dodelijke injectie of een lockpick. Er is overigens ook een missie die je zonder enig hulpmiddel moet uitspelen.

Voor een game die uit los te downloaden missies bestaat, zit er nog verdacht veel verhaal in. De game begint met een flashback op de rekrutering van Agent 47. Daarna blijken de missies steeds meer met elkaar gemeen te hebben. In Hitman staat de toekomst van ICA op het spel, de huurmoordenaarsorganisatie waarbij 47 al jaren in dienst is. Dat is ook precies waarom het prettig is dat je nu de episodes in je eigen tempo kunt spelen.

Meer vrijheid

Goed aan deze nieuwe editie is dat je tijdens de episodes ouderwets veel vrijheid hebt. Meer zelfs dan voorheen, doordat de levels zo groot zijn. Op zich is de opzet vertrouwd. Een missie speelt zich steeds in en rond een gebouw af. Van een paleis in Parijs tot een enorme boerderij in Colorado en van een hypermodern ziekenhuis in Japan tot de halve medina van Marrakesh. In Marrakesh kun je niet naar binnen, maar in de rest van de panden is elke uithoek van het pand en de directe omgeving toegankelijk. Elke deur kan open, al heb je in veel gevallen uiteraard een sleutel nodig om toegang te krijgen.

Wat verder opvalt is dat de game zo druk bevolkt is. Waar het in voorgaande games al heel wat was als er wat personeel, bewakers of soldaten patrouilleerden, lopen er nu tientallen, zo niet honderden mensen rond. Vooral in Marrakesh en Parijs is het lekker druk. Het mooie is dat ieder computergestuurd personage een eigen plan heeft. Iedereen loopt rond met een reden en voert een activiteit uit. Zeker het personeel van de diverse uitspanningen kun je volgen in zijn bezigheden. Een kok staat niet alleen in een pan te roeren, maar loopt ook regelmatig even naar het magazijn om iets op te halen. Veel mensen hebben bovendien tekst en voeren onderling gesprekken of bellen met iemand buiten de game. Het mooie van Hitman is dat de simulatie van het gedrag van de inwoners doorgaat als je niet in de buurt bent.

Uiteraard reageert iedereen op jouw gedrag. Daar zijn gradaties in, en die hangen af van je vermomming. Stel, je loopt in een keuken en bent vermomd als kok. Dan zullen de overige koks snel doorhebben dat je niet bij hen hoort. Dus zul je een beetje bij de andere koks uit de buurt moeten blijven. Zodra je in de buurt en in hun blikveld komt, zie en hoor je dat ze je herkennen. Dan is het zaak om uit beeld te verdwijnen. De andere leden van het personeel zullen echter veel meer moeite hebben om door je vermomming heen te kijken. Dat maakt dat je als kok gemakkelijk langs bewakers kunt lopen, mits de koks toestemming hebben om het desbetreffende deel van het gebouw te betreden.

Daarnaast zijn er verschillende stadia van alertheid bij bewakers en ander personeel. Mochten ze je verdacht vinden, dan zul je eerst rustig aangesproken worden. Als je dan niet snel een goed heenkomen weet te vinden, word je verdacht en volgt er actie. In eerste instantie enkel van de persoon die je aansprak, maar als je niet snel handelt, volgt er versterking. Uiteindelijk zal er uitgebreid jacht op je worden gemaakt, door diverse gewapende tegenstanders. Dan is het zaak om ergens te schuilen tot ze de achtervolging en daaropvolgende zoektocht opgeven. Het zijn de spannendste, maar tegelijk ook saaiste momenten van de game. Want het ontkomen aan je achtervolgers is spannend, maar het wachten in een kist of kast is saai. Het duurt namelijk enkele minuten voordat de achtervolgers het hebben opgegeven. Al hoef je natuurlijk niet te wachten. Je kunt de confrontatie aangaan - meestal een slecht idee - of van de paniek gebruikmaken door naar een ruimte te gaan waar de achtervolgers je niet zoeken.

Lekker sluipen

Het is precies wat Hitman spannend maakt: sluipen, verkleden en goed op de omgeving letten om wegen te ontdekken die je naar je slachtoffer leiden. Wat je mee kunt nemen is beperkt, maar onderweg doen zich mogelijkheden genoeg voor om kansen te creëren. Ten eerste kun je in elke missie flink wat gesprekken afluisteren. Bijvoorbeeld van de masseur die een afspraak heeft met het slachtoffer of van de ongediertebestrijder die is geboekt en vrij toegang heeft tot de grootste delen van het pand. Dat je weinig mee kunt nemen, is bovendien geen belemmering. Er ligt genoeg: de waterpomptang of schroevendraaier die je kunt gebruiken om zo hier en daar iets onklaar te maken, het rattengif dat je kunt gebruiken om eten of drank te vergiftigen. De kill die je moet maken hoeft nooit met de hand of met een geweer te gebeuren. Dat is zelfs af te raden, want een schot veroorzaakt al snel ophef, en dat is niet wenselijk als je ongedeerd het terrein wilt verlaten.

Waar deze Hitman het wint van Absolution is op het punt van onvoorspelbaarheid. Als je in Absolution een schroevendraaier tegenkwam, wist je eigenlijk al dat je hem nodig had om de komende confrontatie te overleven. Die lineariteit is hier afwezig. Er zijn opties genoeg, maar die liggen nooit voor de hand. De vermomming van de ongediertebestrijder is erg handig, maar je moet de man maar net tegen het lijf lopen, of het gesprek waarin hij genoemd wordt maar net opvangen. Bovendien is het niet zo dat je de bestrijder gemakkelijk uit de weg kunt ruimen. Opties genoeg dus, maar ze zijn nooit gemakkelijk en ook nooit voor de hand liggend.

Doordat alle maps flink in omvang zijn, zul je met elke missie een paar uur bezig zijn. Met zes missies is de game niet heel lang. Erg is dat niet, omdat Hitman bij uitstek een game is die je verschillende keren kunt spelen. Doordat er zo veel manieren zijn om je doel te bereiken, is het zeer de moeite waard om de missie nogmaals te spelen en andere wegen te proberen of om te proberen minder geweld te gebruiken.

Mocht je daar genoeg van hebben, dan zijn er ook nog andere uitdagingen. Challenges dagen je uit om de missie uit te spelen zonder onnodige kills, of zonder kills en in je eigen smetteloos zwarte maatpak. Leuker nog zijn de Contracts, die uit Absolution zijn komen overwaaien. Het zijn uitdagingen die spelers zelf kunnen maken. Je kunt erin aangeven dat een willekeurig persoon uit een level omgelegd moet worden, waarbij je op kunt geven hoe hij omgelegd moet worden en welke uitgang je vervolgens moet gebruiken om te ontsnappen. Contracts kunnen behoorlijk pittig zijn. Er zijn tientallen Contracts beschikbaar. Ten slotte zijn er nog de Elusive Targets. Dat zijn eigenlijk zeer exclusieve Contracts die door Io-Interactive zelf gedurende korte tijd worden aangeboden. Al met al is er genoeg te doen in Hitman.

Conclusie

Hitman is een veel betere game dan zijn voorganger, doordat de levels groter zijn en je uitrusting beperkter is, maar je mogelijkheden juist weer veel groter zijn. Het mooie is daarbij dat al die mogelijkheden nooit voor de hand liggen. Er zijn vele wegen die naar je slachtoffer voeren, maar je zult goed moeten zoeken en goed op moeten letten. Lang is de game niet, maar nadat je de zes missies hebt uitgespeeld, valt er nog genoeg te doen om jezelf een hele tijd bezig te houden.