Als de pc-game Conan Exiles verschijnt in een versie van Xbox One en PlayStation 4, zal er een klein dingetje anders zijn. Funcom gaat de Endowment Slider verwijderen uit de game. De schuif, waarmee spelers de lengte van de penis van de hoofdpersoon instellen, zorgde voor veel ophef.

In een interview met GameSpot zegt Joel Bylos dat de Endowment Slider niet opgenomen zal zijn in de consoleversies, omdat de game volgens hem dan mogelijk niet door de leeftijdskeuring komt. De versie voor Windows verschijnt enkel op Steam, waardoor Funcom de leeftijdskeuring kan omzeilen. Het is onbekend of de consoleversie sowieso naakt zal bevatten, want daarover laat Bylos zich niet uit.

In hetzelfde interview geeft Bylos aan dat de studio niet had verwacht dat Endowment Slider zo'n groot ding zou worden en ophef zou veroorzaken. Ontwikkelaar Funcom is gevestigd in Noorwegen en men is daar ruimdenkend ten opzichte van bloot, denkt Bylos. Binnen de studio was er weinig ophef over. Age of Conan, een mmog die Funcom is 2008 op de markt bracht, had al een slider waarmee de omvang van vrouwelijke borsten ingesteld kon worden. Die optie had de studio ook voorzien voor Conan Exiles.

Tijdens de ontwikkeling van Conan Exiles dacht het team dat naakt past bij een Conan-game en dat het gepast zou zijn om niet alleen de omvang van vrouwelijke borsten in te kunnen stellen, maar ook die van de mannelijke penis. Gifs van de functionaliteit zijn te zien in onze review van de game.