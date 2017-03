Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 maart 2017 20:12, 8 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Vliegtuigbouwer Airbus heeft met ontwerpbureau Italdesign op de Geneva International Motor Show een concept getoond van een drone die een passagierscapsule kan oppikken. Als die capsule op wielen geplaatst wordt, is het een autonome auto.

De vliegtuigbouwer en het Italiaanse ontwerpbureau presenteren Pop.Up als een 'naadloos' concept voor vervoer in de stad. De capsule kan vliegen, op een weg rijden, of bijvoorbeeld in een trein gestopt worden. Mensen zouden middels een app een ritje of vlucht moeten kunnen bestellen waarna de auto of drone vanzelf komt opdagen. Volgens het persbericht van Airbus is Pop.Up een uitvoerbaar concept. De vliegtuigbouwer stelt dat files in grote mate toe zullen blijven nemen en het modulaire concept moet daar een oplossing voor bieden.

Italdesign zegt in zijn persconferentie op de autobeurs dat er later dit jaar een daadwerkelijke demonstratievlucht zal plaatsvinden en dat een dergelijk systeem binnen zeven tot tien jaar werkelijkheid zou moeten kunnen worden. Op de beurs tonen de bedrijven fysieke prototypes van de capsule, de wielbasis en de drone.

Volgens Airbus bestaat de capsule uit een monocoque van koolstofvezel met afmetingen van 2,6 bij 1,4 bij 1,5 meter. Ook de wielbasis is gemaakt van koolstofvezel en voorzien van elektromotoren. De drone heeft afmetingen van 5 bij 4,4 meter.

Airbus werkt aan meerdere projecten met betrekking tot vliegende voertuigen. Zo wil de vliegtuigbouwer dit jaar een test doen met een autonoom vliegend eenpersoonsvoertuig. Dat gaat om een concept met een kantelende vleugels en lijkt dus om een ander project te gaan. Daarnaast is er het CityAirbus-project waarmee meerdere mensen vervoerd kunnen worden.