Volkswagen heeft een concept van een auto laten zien die middels een druk op de knop kan worden opgeroepen om te fungeren als een soort taxi zoals dat bij Uber het geval is. De auto representeert Volkswagens visie op hoe zelfrijdende auto's er in de toekomst uit zullen gaan zien.

De auto is volledig elektrisch en autonoom rijdend. Volgens de ceo van de Volkwagen Group, Matthias Müller, beschikt Sedric over de hoogste mate van autonomie, het zogeheten Level 5. Hierdoor zou de auto zeer eenvoudig in het gebruik zijn; pedalen, een stuurwiel en een cockpit ontbreken. In feite is Sedric een soort zelfrijdende cabine.

Het systeem dat wordt gebruikt voor het rijden maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. Via stembesturing is de auto te bedienen, simpelweg door de bestemming te noemen. De voorruit heeft in de auto plaatsgemaakt voor een oled-scherm dat verkeersinformatie of films kan tonen. Ook is het via dit scherm mogelijk om met augmented reality de bestuurders bijvoorbeeld de indruk te geven alsof ze onder water rijden.

Het idee is dat deze auto's geen eigendom worden van een persoon, maar in feite worden gedeeld met meerdere mensen die de auto kunnen aanvragen en oproepen met een druk op de knop. Sedric komt dan geheel zelfstandig naar hun locatie rijden om de passagier(s) op te pikken. In totaal kunnen er vier passagiers plaatsnemen in de auto.

De naam 'Sedric' is afgeleid van de Engelse omschrijving self driving car. Volkswagen zal in de komende jaren meer dergelijke conceptauto's presenteren. De Duitse autofabrikant gaat de komende jaren miljarden euro's investeren in elektrische en zelfrijdende auto's. Het bedrijf wil tegen 2025 zo'n dertig verschillende elektrische modellen op de markt hebben gebracht.