Toyota heeft de eerste zelfrijdende auto getoond die het helemaal zelf heeft ontwikkeld. Dat deed het bedrijf op basis van een Lexus LS 600hL. Aan boord zijn onder andere technologieŽn zoals lidar en radar, maar de auto maakt ook gebruik van camerabeelden.

Het is niet de eerste keer dat Toyota technologie voor zelfrijdende auto's presenteert, maar het is wel de eerste keer dat er een voertuig volledig binnen het bedrijf werd ontwikkeld. Voor het bepalen van de omgeving heeft de omgebouwde Lexus LS 600hL allerlei sensoren aan boord, die onder andere met radar en lidar werken. Ook camerabeelden worden gebruikt om de auto op de weg te houden. Verder maakt Toyota gebruik van machine learning, dat wordt ingezet om te leren van autoritten, om zo beter te anticiperen op de omstandigheden op de weg.

Er zijn twee systemen ontwikkeld door Toyota, die de namen Chauffeur en Guardian dragen. Eerstgenoemde is bedoeld als systeem om auto's zelfstandig te laten rijden, terwijl Guardian een soort assistent is die constant de omstandigheden op de weg bijhoudt, en kan waarschuwen of ingrijpen bij gevaar. De bedoeling is dat beide systemen in de toekomst verder worden verbeterd om uiteindelijk in consumentenauto's te worden ingezet. Guardian is daarbij dus minder vergaand dan Chauffeur, en Toyota verwacht daarom ook dat Guardian als eerste op de markt gebracht kan worden.

De eerste zelfontwikkelde zelfrijdende auto van Toyota werd al enige tijd verwacht. Jaren geleden werd al eens technologie voor zelfrijdende auto's getoond, maar een volledig zelfontwikkelde variant ontbrak nog. Daarnaast kondigde de automaker in 2015 aan samen met de Stanford University en technologie-instituut MIT te zullen werken aan technologie voor autonome voertuigen.