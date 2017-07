Dronemakers zetten Guinness-record neer met snelheid van 263km/u

De Amerikaanse Drone Racing League heeft een Guinness-wereldrecord opgesteld met een zelfgebouwde racingdrone. De officiŽle snelheid komt neer op iets meer dan 263km/u, tijdens de poging is daarnaast een topsnelheid van 289km/u gehaald.

Volgens de organisatie geldt het record voor de 'hoogste grondsnelheid van een op afstand bestuurbare quadcopter op batterijen'. Voor de recordpoging maakte de DRL gebruik van een zelfgebouwde drone van 800 gram, die in staat is om 46.000rpm te bereiken. De drone draagt de naam RacerX en is onder meer opgebouwd uit 3d-geprinte materialen. Het apparaat heeft twee 1300mAh-accu's aan boord.

Het record werd neergezet door een afstand van 100m twee keer af te leggen, waarbij de officiële snelheid de gemiddelde topsnelheid is van de twee vluchten. Volgens de organisatie vlogen prototypes van de drone op hun topsnelheid in de brand bij eerdere tests.