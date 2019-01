Boeings autonoom vliegende, elektrische 'luchttaxi' voltooit testvlucht

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing meldt dat het de eerste testvlucht van zijn autonome luchttaxi succesvol heeft voltooid. Het gaat om een klein elektrisch vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen, en bedoeld is voor relatief korte afstanden in stedelijke gebieden.

Tijdens de testvlucht, waarbij de autonome functies en de controlesystemen op de grond werden getest, wist het prototype succesvol op te stijgen, te zweven en weer te landen, meldt Boeing. Dit alles betrof een verticale 'vlucht', waarbij enkel werd opgestegen en geland, en het toestel in de lucht stil kon hangen, als een consumentendrone.

Bij toekomstige vluchten moet ook het vliegen in horizontale richting wordt getest, waarbij de luchtstroom over de vleugels het prototype in de lucht moet houden. Daarbij zal ook de overgang van verticaal opstijgen en zweven naar horizontaal vliegen worden getest, wat volgens Boeing de grootste technische uitdaging is voor vtol -vliegtuigen. Bij bijvoorbeeld de door propellers aangedreven V-22 Osprey van de Amerikaanse luchtmacht wordt de hoek of richting van de propeller veranderd om deze overgang van zweven in de lucht naar een daadwerkelijke horizontale vlucht mogelijk te maken. Hoe dit bij dit prototype precies gaat, is onbekend.

Boeing NeXt, een onderdeel dat zich richt op de toekomst van mobiliteit, heeft het autonome vliegtuig samen met Boeing-onderdeel Aurora Flight Sciences ontwikkeld. Het prototype heeft een elektrisch aandrijfsysteem dat een volledig autonome vlucht van 80km mogelijk moet maken. Over de specificaties van de accu's meldt het bedrijf niets. Het vliegtuig is ruim 9 meter lang en 8,5 meter breed. Bij het ontwerp heeft Boeing naar eigen zeggen de aandrijving in de vleugelsystemen geïntegreerd, wat efficiënt zweven en horizontaal vliegen mogelijk moet maken.