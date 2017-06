Door Joris Jansen, donderdag 8 juni 2017 10:45, 18 reacties • Feedback

De Europese Commissie wil het eenvoudiger maken voor opsporingsinstanties om digitaal bewijs en data bij techbedrijven in andere lidstaten te verzamelen voor het bestrijden van terreur en criminaliteit.

Commissielid Vera Jourova van Justitie heeft tegen Reuters gezegd dat drie verschillende opties worden overwogen die leidend zullen zijn voor het toekomstige wetsvoorstel. Dit voorstel zal het vergaren van gegevens en bewijs in andere lidstaten moeten versnellen. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel eind 2018 wordt gepresenteerd.

De eerste, minst vergaande optie die wordt overwogen, is dat een opsporingsinstantie uit een lidstaat direct aan een internetprovider in een andere lidstaat kan vragen om bepaalde gegevens te overhandigen, zonder dat daartoe een formeel verzoek moet worden ingediend bij de lidstaat waar de internetprovider is gevestigd.

De tweede optie lijkt op de eerste, maar dan is er geen sprake meer van een verzoek en vrijwilligheid, en is de internetprovider verplicht om gegevens te delen bij een verzoek uit een andere lidstaat. Deze optie wordt mede overwogen omdat de eerste optie door sommigen nog als te traag en tijdrovend wordt gezien.

Bij de derde optie gaat het om het creëren van de mogelijkheid voor opsporingsinstanties om direct data te kopiëren die in een andere lidstaat in de cloud is opgeslagen. Hierbij is dan geen tussenkomst van een provider of goedkeuring van autoriteiten uit de lidstaat meer nodig. Volgens de Commissie zullen de privacybelangen hierbij in het oog worden gehouden en moeten in dit scenario nieuwe waarborgen voor het beschermen van de privacy worden ingesteld.

Jourova wil voorkomen dat instanties via de derde optie zonder beperkingen data kunnen verzamelen voor eventueel gebruik in de toekomst. Ze ziet deze derde optie vooral als een mogelijkheid die slechts in noodgevallen moet kunnen worden ingezet, bij zware criminaliteit en terrorisme.

Het is nog niet duidelijk welke soorten data precies binnen het toekomstige wetsvoorstel zullen vallen. Het kan gaan om metadata en locatiegegevens, maar ook om persoonsgegevens en de inhoud van communicatie tussen burgers en bedrijven. Ook is nog onduidelijk welke bedrijven precies kunnen worden aangesproken om gegevens af te staan; internet- en telecomproviders zullen waarschijnlijk onder het toekomstige wettelijke regime vallen, maar vermoedelijk ook grote techbedrijven als Facebook en Google.