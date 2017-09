Nederland en België bekritiseren EU-verplichting voor filteren geüploade content

Zes EU-lidstaten, waaronder Nederland en BelgiŽ, hebben hun bedenkingen bij de verplichting voor internetaanbieders om geŁpload materiaal te filteren zodat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal online komt. Dit is onderdeel van een voorstel voor een Europese auteursrechtrichtlijn.

De lidstaten hebben kritische vragen over de auteursrechthervorming van de EU gesteld aan de Legal Service, een orgaan van de EU dat juridisch advies geeft over wetgeving en andere juridische zaken. De website Statewatch heeft een uitgelekt document hierover gepubliceerd. De lidstaten willen vooral duidelijkheid over de juridische houdbaarheid van een aantal bepalingen uit een voorstel van de Europese Commissie, die het auteursrecht fundamenteel kan veranderen.

De kritiek richt zich vooral op artikel 13 van het voorstel om te komen tot een auteursrechtenrichtlijn. De lidstaten vragen zich onder meer af of deze verplichting om uploads te filteren wel in lijn is met de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en de vrijheid van ondernemerschap; deze grondrechten zijn onder andere neergelegd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Daarnaast benadrukken de zes lidstaten het belang van een uitzonderingsstatus voor het quoterecht en de parodie voor bij het filteren van geüploade content, en vragen ze zich of bepaalde maatregelen wel proportioneel zijn. Ook willen ze duidelijkheid over een mogelijke wijziging of verruiming van de juridische interpretatie van het auteursrechtelijke beginsel van een openbaarmaking aan het publiek.

Er is al langer kritiek op de plannen voor de auteursrechthervorming van de EU. Eind mei hebben zo'n zestig belangenorganisaties zoals Bits of Freedom en Mozilla in een open brief aan het Europarlement gepleit om de voorgenomen hervorming van het auteursrecht te herzien. Er is onder andere kritiek op het punt dat door de filtering de neutrale rol van providers wordt ondermijnd en dat het vrije en open internet onder druk komt te staan. Ook zou de toegang tot informatie worden beperkt door de introductie van speciale nieuwe rechten voor uitgevers. De Europese Commissie vindt de richtlijn noodzakelijk om auteursrechthebbenden te ondersteunen.

Het Nederlandse kabinet heeft in een brief uit eind 2016 al laten weten dat het kritisch aankijkt tegen onderdelen van de richtlijn. Het kabinet vindt dat er een betere balans moet zijn tussen de gerechtvaardigde belangen van rechthebbenden enerzijds en de belangen van gebruikers anderzijds.