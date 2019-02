'Duitsland en Frankrijk bereiken compromis over EU-wettekst inzake uploadfilter'

Julia Reda, een Europarlementariër en politicus van de Duitse Piratenpartij, zegt dat Duitsland en Frankrijk een compromis hebben bereikt over artikel 13 van de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn. Hiermee zou EU-brede overeenstemming binnen handbereik zijn.

Julia Reda wijst erop dat beide landen een compromis hebben bereikt. Op basis daarvan zou er een versie van artikel 13 komen die voorschrijft dat het regime voor iedereen geldt, behalve voor diensten die minder dan drie jaar beschikbaar zijn, jaarlijks minder dan 10 miljoen euro omzetten en per maand minder dan 5 miljoen unieke bezoekers krijgen. Artikel 13 gaat om een verplichting voor internetplatforms om te voorkomen dat er zomaar auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden geüpload, iets dat in de praktijk waarschijnlijk alleen via het instellen van filters of de lastige weg van het sluiten van talloze licentieovereenkomsten kan worden bereikt.

Zowel Duitsland als Frankrijk zijn voorstander van artikel 13, maar Duitsland wilde oorspronkelijk voorkomen dat de regels voor iedereen zouden gaan gelden. Het land wilde hiermee start-ups en kleine en middelgrote bedrijven beschermen, door als uitzondering te laten opnemen dat bedrijven met een jaarlijkse omzet van minder dan 20 miljoen euro niet onder de regels zouden vallen. Frankrijk wilde daarentegen dat het artikel voor iedereen gaat gelden. De twee landen hebben nu op dit punt een compromis bereikt.

De Duitse Europarlementariër stelt dat talloze apps en websites niet aan alle voorwaarden uit het compromis zullen voldoen, waardoor veel partijen volgen haar belast worden met het instellen van uploadfilters. Zo stelt Reda dat discussieplatforms op commerciële websites zoals Ars Technica of Heise.de, Patreon, bepaalde sociale netwerken en bijvoorbeeld kleine Europese concurrenten voor Reddit met de verplichting te maken krijgen om te voorkomen dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal op hun platforms verschijnt.

Als kleine, nieuwe platforms aan de uitzonderingsvoorwaarden voldoen, ontkomen ze volgens Reda nog niet helemaal aan het regime van artikel 13. Deze partijen moeten namelijk kunnen aantonen dat ze zich serieus hebben ingezet om licenties van rechthebbenden af te nemen. Volgens Reda leidt dit ertoe dat in de praktijk alle website en apps waar gebruikers wellicht content delen, gedwongen worden om elke licentie te accepteren die rechthebbenden aanbieden, ongeacht de voorwaarden.

Volgens Reda betekent dit compromis van Frankrijk en Duitsland dat er waarschijnlijk een meerderheid komt voor hun voorstel, mede omdat het twee grote spelers in de EU zijn. Twee weken geleden leek het verzet tegen artikel 13 nog te groeien toen bleek dat elf kritische landen, waaronder Nederland en België, zich verzetten tegen een concepttekst van het artikel. Reda stelt dat het Duits-Franse compromis binnenkort zal worden aanvaard, waarna het laatste woord aan het Europarlement is.