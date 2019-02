X-Com-bedenker stelt nieuwe game Phoenix Point uit tot september

Phoenix Point, de nieuwe game van X-Com-bedenker Julian Gollop, wordt met drie maanden uitgesteld. De ontwikkelaars willen de tijd gebruiken om te zorgen dat de game aan de verwachtingen voldoet.

Toen Phoenix Point in 2017 werd aangekondigd via een crowdfundingactie werd een verschijningsperiode van eind 2018 in het vooruitzicht gesteld. In mei vorig jaar liet de studio al weten dat dit niet haalbaar was en volgde uitstel tot juni 2019. Nu zegt Gollop in een videoboodschap dat de release in september zal plaatsvinden. De game komt uit voor Windows, macOS en de Xbox One.

Snapshot Games, de studio waar de X-Com-bedenker de leiding over heeft, gaat in de extra drie maanden de game meer testen en beter afwerken. In maart zal er wel een nieuwe versie verschijnen voor mensen die het crowdfundingproject gesteund hebben. Die vroegtijdige versie zal 'veel meer' inhoud bevatten dan de huidige versies.

Phoenix Point werd in 2017 aangekondigd en toen werd er al een jaar aan de game gewerkt. Via crowdfundingplatform Fig haalde Snapshot Games zo'n 766.000 dollar op voor de verdere ontwikkeling. De turn-based strategiegame is een spiritueel opvolger voor de originele X-Com-games. Tweakers publiceerde vorig jaar een preview van Phoenix Point aan de hand van een alfaversie.