Door Julian Huijbregts, dinsdag 25 april 2017 20:35, 8 reacties • Feedback

Julian Gollop, een van de ontwerpers van UFO: Enemy Unknown en X-Com: Apocalypse, heeft met zijn studio Snapshot Games een spiritueel opvolger van de klassieke X-Com-games onthult. Er wordt al een jaar gewerkt aan Phoenix Point en de game moet eind 2018 verschijnen.

Volgens Gollop is er al een werkend tactical battle system met uitstekende kunstmatige intelligentie en is de studio nu bezig met het maken van grote monsters. De studio wil uitbreiden om de game zo diepgaand mogelijk te kunnen maken.

Snapshot Games is een campagne op crowdfundplatform Fig gestart om geld in te zamelen. Via Fig kunnen consumenten het project steunen, maar kunnen ook investeerders geld beschikbaar stellen voor de ontwikkeling. Het doelbedrag is een half miljoen dollar en op het moment van schrijven is er bijna 160.000 dollar opgehaald, terwijl de campagne net is gestart. Voor een pledge van minimaal 25 dollar krijgen deelnemers een digitaal exemplaar voor de game, als het project slaagt.

Ruim een jaar geleden verscheen er al een teaser online voor Phoenix Point, maar destijds was er vrijwel geen informatie over de game bekend. Als alles volgens planning verloopt moet de strategiegame in het vierde kwartaal van 2018 uitkomen. Het nieuwe spel houdt zich in grote lijnen aan de bekende X-Com-formule. John Broomhall, de componist die de muziek maakte voor de originele X-Com-games, verzorgt ook de soundtrack van Phoenix Point.

Gamestudio Snapshot Games werd in 2013 opgericht door X-Com-ontwerper Julian Gallop en David Kaye, de oprichter van Gaming Insiders. De in Bulgarije gevestigde studio haalde in 2014 een bedrag van 210.000 dollar op voor hun eerste project, Chaos Reborn, een strategiespel dat eind 2015 uitkwam. De studio heeft op dit moment negen mensen in dienst.