Door Joris Jansen, maandag 12 juni 2017 20:39, 5 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Firaxis en uitgever 2K Games hebben de dlc XCOM 2: War of the Chosen aangekondigd. Dit grote uitbreidingspakket voegt nieuwe vijanden, omgevingen, missies, classes en enkele nieuwe verzetsfacties toe.

In de dlc draait het om de Chosen. Dit zijn aliens met speciale persoonlijke eigenschappen en vaardigheden die tot doel hebben het op te nemen tegen leden van het XCOM-leger. Op de strategische map zullen ze tot sabotage overgaan, terwijl ze je op het slagveld proberen uit te dagen door het beschimpen van XCOM-leden en kunnen zelfs soldaten ontvoeren. Onder de leden van The Chosen is onder andere een alien die sterk is in close combat-gevechten, een scherpschutter en een soort tovenaar. Deze aliens worden steeds sterker en hebben ook steeds nieuws vaardigheden.

In totaal zullen er drie nieuwe verzetsfacties worden geïntroduceerd die allemaal hun eigen filosofie en vechtstijl hebben. Leden van deze facties kunnen worden gerekruteerd, maar dan moeten deze facties wel eerst worden samengebracht. Door het rekruteren wordt het XCOM-leger sterker; volgens ontwikkelaar Jake Solomon zijn de heroes van het verzet de sterkste soldaten die ooit zijn gecreëerd.

Er zijn ook nog andere vijanden, zoals de The Lost. Dit zijn een soort zombies die vooral in grote aantallen voor problemen kunnen zorgen. Ze komen op geluid af en maken daarbij geen onderscheid in hun doelwit; zowel vriend als vijand kan worden aangevallen door deze zombies.

De dlc komt uit op 29 augustus voor de pc, Xbox One en PS4.