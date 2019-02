'Apple past iPhone 7 en 8 aan in Duitsland om verkoopverbod te omzeilen'

Apple is bezig met het doorvoeren van aanpassingen aan de iPhone 7 en 8, zodat het bedrijf in Duitsland het door toedoen van Qualcomm ingestelde verkoopverbod kan omzeilen. Dat stelt althans WinFuture op basis van bronnen.

Winfuture meldt dat het van meerdere bronnen in de retail-industrie heeft vernomen dat Apple bezig is om in de nabije toekomst technisch aangepaste iPhones te introduceren. Apple zou aan zijn leveranciers hebben laten weten dat de nieuwe versies van de iPhone 7 en 8 binnen vier weken beschikbaar zouden moeten zijn. Deze aangepaste versies van de iPhone 7 en 8 zouden onder meer andere software bevatten en aangepaste hardware, waaronder in ieder geval een nieuwe envelope tracking-chip.

Als Apple daadwerkelijk met deze aangepaste versie van de iPhone 7 en 8 komt, dan is dat een reactie op een Duits vonnis van december vorig jaar. Een arrondissementsrechtbank van München bepaalde in een patentzaak, die door Qualcomm was aangespannen, dat de chip in de iPhones inbreuk maakt op een hardwarepatent van Qualcomm.

Specifiek gaat het hierbij om chips voor draadloze communicatie van een toeleverancier van Apple, namelijk Qorvo. Chips van dit bedrijf maken volgens de Duitse rechter inbreuk op Qualcomms patenten op technologie rond envelope tracking. Met deze techniek is een efficiënt gebruik van energie mogelijk, onder andere door de toevoer aan te passen aan doorvoersnelheden.