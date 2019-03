Apple moet Qualcomm 31 miljoen dollar betalen wegens patentinbreuk

Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat Apple een bedrag van 31 miljoen dollar moet betalen aan Qualcomm wegens patentinbreuk. Apple zou drie patenten hebben geschonden. Qualcomm en Apple zijn al langer verwikkeld in een juridische strijd.

Het schadebedrag van 31 miljoen dollar is vastgesteld door een jury, die uitspraak deed in een zaak die diende in de rechtbank in het Amerikaanse San Diego. Het gaat om drie patenten waar Apple inbreuk op zou hebben gemaakt met zijn iPhone. De zaak werd al in 2017 aangespannen, en draait voornamelijk om de manier waarop de iPhone internetverbindingen legt, het verwerken van graphics en het verwerken van verkeer tussen de applicatieprocessor en de modem.

Het schadebedrag kwam tot stand omdat Apple 1,41 dollar per iPhone moet betalen waarbij inbreuk werd gemaakt op de patenten. Daarbij gaat het overigens om oudere modellen; de nieuwere iPhones zouden geen inbreuk maken op de patenten.

In een statement waar Cnet over bericht geeft Qualcomm aan de uitspraak van de jury te zien als een overwinning, en bevestiging dat Apple niet weg kan komen met het gebruiken van andermans technologie zonder te betalen. Apple geeft op zijn beurt aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak en de zaak juist te zien als een afleiding van het feit dat Qualcomm er twijfelachtige bedrijfsvoering op nahoudt.

Apple en Qualcomm vechten al jarenlang een juridische strijd met elkaar uit. Daarbij heeft Apple overigens momenteel de overhand; de rechter liet namelijk onlangs nog weten dat Qualcomm aan Apple een bedrag van 1 miljard dollar moet betalen, wegens Qualcomms weigering om compensatie te betalen, als gevolg van gemaakte licentiekosten waarbij contractueel een terugbetaling was afgesproken. Binnenkort dient er overigens nog een zaak in San Diego, waarbij het draait om licentiekosten voor Qualcomm-technologie, die door Apple zou moeten worden betaald.