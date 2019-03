Reddit sluit kanalen na delen beelden van aanslag in Nieuw-Zeeland

Reddit heeft een tweetal kanalen gesloten na de recente aanslagen in Nieuw-Zeeland op twee moskeeën. In de desbetreffende kanalen werden namelijk beelden gedeeld van de aanslag die door een van de schutters was opgenomen.

Het gaat daarbij om de kanalen r/WatchPeopleDie en r/Gore. Wie de kanalen nu probeert te bezoeken krijgt een bericht te zien dat de kanalen door de beheerders van Reddit zijn gesloten door het overtreden van de contentpolicy, en dan specifiek op het gebied van het verheerlijken of aanmoedigen van geweld.

Een verslaggever van de Washington Post zette een kopie online van een reactie van een moderator van een van de kanalen, waarin werd verkondigd dat de links naar de video niet verwijderd zouden worden "totdat iemand ons censureert". Daar lijkt Reddit zelf dus nu gehoor aan te hebben gegeven.

De aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland kostte aan tientallen mensen het leven. Een van de schutters maakte zelf beelden van de aanslag, via aan livestream op Facebook, die vervolgens werden gedeeld op sociale media. Grote techbedrijven zoals Google en Facebook kregen kritiek voor het trage ingrijpen, maar inmiddels zijn de video's niet meer zo gemakkelijk vindbaar.