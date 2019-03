FCC wil dat alarmcentrale kan achterhalen op welke etage beller zich bevindt

De Amerikaanse telecomwaakhond FCC wil dat de alarmcentrale kan achterhalen op welke verdieping een beller zich bevindt. Een voorstel van de FCC zou verplichten om meer gegevens te achterhalen van bellers, waaronder een 'verticale locatie'.

Dat staat in een voorstel dat door de FCC openbaar is gemaakt. In dat voorstel wordt aangegeven dat providers meer gegevens moeten verstrekken aan de alarmcentrale die via het telefoonnummer 911 bereikt kan worden, zodat er met meer zekerheid kan worden bepaald waar de beller zich bevindt. Daarbij zou het voornamelijk gaan om op welke hoogte de beller zich bevindt, zodat sneller kan worden vastgesteld op welke verdieping de desbetreffende persoon zich bevindt.

Mochten de plannen doorgang vinden, dan worden de nieuwe regels verplicht gesteld vanaf april 2021. De plannen van de FCC moeten eerst echter nog wel een goedkeuringscyclus doorlopen, al wordt wel aangenomen dat er groen licht wordt gegeven.

Het is voor mobiele providers in de Verenigde Staten nu ook al verplicht om locatiegegevens mee te sturen naar de alarmcentrale. Het was echter nog niet mogelijk om de locatie van de beller ook in de hoogte vast te stellen.