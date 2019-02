Apple vervangt Intel-modem iPhone 7 en 8 door Qualcomm-exemplaar in Duitsland

Apple bevestigt dat het in Duitsland aangepaste varianten van de iPhone 7 en 8 aanbiedt, vanwege het eerder opgelegde verkoopverbod. De nieuwe versies hebben een Qualcomm-modem in plaats van een Intel-modem en vallen daarmee buiten het verbod.

Apple heeft tegenover verschillende Duitse publicaties de komst van de aangepaste versies bevestigd. Dat is onder andere te lezen in de krant Die Zeit. Er komen versies van de iPhone 7 en 8 met communicatiechips van Qualcomm in plaats van Intel, zegt Apple. Op de Duitse Apple-website worden inmiddels weer iPhone 7- en 8-modellen aangeboden.

Eind vorig jaar legde een Duitse rechter een verkoopverbod op voor de iPhone 7 en 8 in Duitsland, nadat Qualcomm een patentzaak was begonnen tegen Apple. In de zaak ging het specifiek om chips voor draadloze communicatie van Apples toeleverancier Qorvo, die volgens Qualcomm inbreuk maken op patenten op technologie rond envelope tracking. Die chip is geïntegreerd in de Intel-modems die Apple gebruikt in de iPhone 7 en 8.

Het verkoopverbod is het resultaat van een langlopend wereldwijd juridisch conflict tussen Apple en Qualcomm. Dat conflict begon met een aanklacht van Apple waarin de iPhone-maker Qualcomm beschuldigt van het vragen van te hoge royalty's en oneerlijke concurrentie. Qualcomm sleepte vervolgens Apple in verschillende landen voor de rechter wegens patentinbreuk.

De aanpassing betekent niet dat Apple zich gewonnen geeft in de rechtszaak met Qualcomm. Het bedrijf stelt in een verklaring dat Qualcomm met chantageclaims Apple een verkoopverbod probeert op te leggen. Apple zegt te zullen blijven vechten 'voor wat juist is'.