Harmonix brengt vr-muziekshooter Audica op 7 maart uit als Early Access-titel

Harmonix, bekend van onder meer de Guitar Hero-serie, heeft de vr-muziekshooter Audica aangekondigd. Het spel komt op 7 maart als Early Access-titel beschikbaar voor de Oculus Rift, HTC Vive en Steam VR. Later dit jaar volgt misschien een PlayStation VR-versie.

Volgens de tweet van Harmonix is Audica een 'vr-ritme-shooter' die de muziekgameplay van de Amerikaanse ontwikkelaar combineert met schieten en een 'killer'-soundtrack. De setting van het spel is een 'kosmische arena'. Bij de vroegtijdige release heeft het spel een soundtrack met ongeveer tien nummers, vier moeilijkheidsniveaus per lied, een online leaderboard en één omgeving en wapenset.

GameInformer, dat een uitgebreide preview van het spel heeft gepubliceerd, zegt dat je Audica met twee controllers speelt. Doelwitten in allerlei kleuren en vormen vliegen van alle richtingen op de speler af, waarbij op het juiste moment op de doelen moet worden geschoten. Op hogere niveaus moeten er ook vloeiende bewegingen met de controllers worden gemaakt. Het spel lijkt daarmee op de Guitar Hero-spellen, maar dan in een vr-wereld.

De ontwikkelaars schrijven op de Steampagina dat het spel begon als passieproject van een klein ontwikkelaarsteam. Het team verwacht dat de uiteindelijke volledige versie voor eind 2019 klaar is; deze zal ruim 25 liedjes bevatten, een campagne- en oefenmode, meerdere omgevingen en wapensets en een uitgebreidere leaderboard. Mogelijk komen er ook meer gameplayelementen.

Hoeveel het spel gaat kosten is nog niet bekend, al meldt de ontwikkelaar dat de prijs van de volledige release hoger zal zijn. Communicatiedirecteur Dan Walsh schrijft op zijn eigen Twitteraccount dat bij de volledige release 'hopelijk' ook een PlayStation VR-versie beschikbaar is.