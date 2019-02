Renders tonen Sony Xperia 10 en 10 Plus als opvolgers XA-serie

Er zijn renders verschenen van nieuwe Sony-smartphones, die door het leven zouden gaan als de Xperia 10 en de Xperia 10 Plus. Het zou gaan om toestellen die eerder aangeduid werden als de XA3 en XA3 Plus.

De renders van de twee toestellen zijn online gezet op WinFuture door telecomjournalist Roland Quandt, die geregeld renders van nieuwe smartphones weet te achterhalen. Smartphone-leaker Ishan Argawal noemt op Twitter de naamsverandering van de toestellen. Ook zegt hij de prijzen te weten; de Xperia 10 zou 349 euro kosten en het 10 Plus-model zou een prijs van 429 euro krijgen.

Eerder deze maand verschenen er al renders van het kleine model, toen nog onder de noemer XA3. Nu is voor het eerst ook de grotere variant te zien, waarvan het ontwerp op het formaat na gelijk is. Sony gebruikt een 21:9-scherm zonder inkeping en opvallend is dat de schermrand aan de onderkant kleiner is dan aan de bovenkant. Bij de meeste smartphones is dat andersom.

Volgens WinFuture heeft het grote model een 6,5"-scherm en de kleinere variant een 5,9"-lcd. Beide toestellen zouden een resolutie van 2560x1080 pixels hebben. In de Xperia 10 zit naar verluidt een Snapdragon 630-soc, 3GB ram en 64GB flashopslag. Bij het Plus-model zou dat een Snapdragon 660-soc en 4GB ram zijn.

Beide toestellen hebben een dubbele camera; de Xperia 10 heeft een 13-megapixelcamera en een secundaire 5-megapixelcamera. De Xperia 10 Plus krijgt een primaire camera met een betere kwaliteit, maar een iets lagere 12-megapixelresolutie. De secundaire camera is hetzelfde en wordt gebruikt om een scherptediepte-effect na te bootsen.

Sony kondigt de smartphones waarschijnlijk aan op het Mobile World Congress, dat 25 februari van start gaat in Barcelona. Er wordt dan ook een nieuw high-end model verwacht: de Xperia XZ4.