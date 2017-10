'Qualcomm klaagt Apple aan om iPhone-verkoop en -fabricage in China te stoppen'

Chipmaker Qualcomm heeft Apple in China aangeklaagd om zo de verkoop en fabricage van iPhones in het land stop te zetten. Dat bevestigt het Amerikaanse bedrijf tegenover financieel persbureau Bloomberg.

Volgens Qualcomm maakt Apple onrechtmatig gebruik van drie patenten, meldt het persbureau. Het gaat onder meer om patenten voor Force Touch en energiebeheer. Een Qualcomm-woordvoerder zegt dat Apple 'de technieken gebruikt zonder ervoor te betalen' en dat het meer Qualcomm-technologieën toepast om 'zijn toestellen te verbeteren en zijn winst te verhogen'.

Apple maakt het grootste deel van zijn iPhones in China en de telefoons vertegenwoordigen twee derde van zijn omzet, aldus Bloomberg. Een verbod zou daarom verstrekkende gevolgen hebben. Er is al langere tijd een juridische strijd gaande tussen Qualcomm en Apple, waardoor de winst van de chipmaker in de zomer al sterk daalde. In de juridische strijd beschuldigt Apple de chipontwerper ervan misbruik te maken van zijn machtspositie en te veel geld te vragen voor het gebruik van patenten. Die aanklacht volgde nadat bekend werd dat de Federal Trade Commission van de VS een klacht indiende tegen Qualcomm, omdat het bedrijf zijn patenten op netwerkchips zou misbruiken en er oneerlijke handelspraktijken op na zou houden.

Apple weigert licentievergoedingen te betalen tijdens de rechtszaken. Qualcomm heeft zelf verschillende patentzaken tegen de iPhone-maker aangespannen en eiste een importverbod op iPhones in de VS en Duitsland. Eerder dit jaar won Blackberry een zaak over vergoedingen tegen Qualcomm. De chipontwerper moest daardoor 940 miljoen dollar aan te veel betaald licentiegeld teruggeven aan Blackberry. Onlangs kreeg Qualcomm een boete van omgerekend 650 miljoen euro van de Taiwanese Fair Trade Commission om misbruik van zijn patenten.