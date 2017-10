Bedrijf achter Raspberry-Pi-laptop kondigt nieuw model aan

Pi-Top heeft een nieuw model van zijn gelijknamige Raspberry Pi-laptop aangekondigd. De nieuwe versie beschikt onder meer over een verbeterd scherm en maakt gebruik van een aangepast toetsenbord.

Volgens het bedrijf is het toetsenbord van de laptop omlaag te schuiven waardoor de binnenkant van het apparaat zichtbaar wordt. Zo is toegang mogelijk tot een magnetische rail, waarop verschillende componenten en accessoires toe te voegen zijn. De vernieuwde laptop, die draait op een Raspberry Pi, heeft een 14"-fullhd-scherm aan boord dat 180 graden kan bewegen. De vorige versie moest het doen met een 13,3"-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. Er is nu ook een heatsink en een trackpad aanwezig naast een accu die 6 tot 8 uur mee moet gaan.

De laptop draait op een eigen besturingssysteem met de naam pi-topOS Polaris, dat is gebaseerd op Raspbian Jessie en verschillende tools bevat om te leren programmeren. Daarnaast zijn er verschillende productiviteitstools aanwezig. Er wordt bij de nieuwe versie een zogenaamd Inventor's Kit meegeleverd, waarmee kinderen bijvoorbeeld een muziekapparaat of een kleine robot kunnen bouwen. De prijs van de Pi-Top komt neer op 319 dollar inclusief een Raspberry Pi 3, maar hij kan ook zonder worden geleverd.