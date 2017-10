IGN neemt Humble Bundle over

De populaire gameverkoper Humble Bundle wordt overgenomen door IGN. Volgens Humble Bundle verandert er echter niets aan de bedrijfsvoering, en gaat het bedrijf gewoon door met het verkopen van gamebundels waarbij klanten zelf kunnen bepalen wat ze betalen.

Humble Bundle maakte het nieuws van de overname zelf bekend via zijn blog. Het bedrijf stelt zelf voor IGN als overnamepartner te hebben gekozen, omdat het ermee instemde om de huidige activiteiten van Humble Bundle voort te zetten. Dat betekent dus dat er ook in de toekomst nog games in bundels worden verkocht, waarbij klanten zelf kunnen bepalen hoeveel geld ze willen inleggen, en waarbij een deel van de opbrengsten naar goede doelen gaat.

Onduidelijk is hoeveel IGN betaalt voor de overname. Humble Bundle stelt dat er in de toekomst wordt samengewerkt met IGN, waardoor het erop lijkt dat het bedrijf een grote mate van zelfstandigheid behoudt na de overname is afgerond. Jeffrey Rosen, de ceo bij Humble Bundle, liet weten dat er in de nabije toekomst aankondigingen worden gedaan over de toekomst van de gamebundelverkoper.

Humble Bundle werd zeven jaar geleden opgericht, en heeft inmiddels ongeveer 106 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 90 miljoen euro, opgebracht voor goede doelen. Hoeveel geld er in totaal is ingelegd door klanten die gamebundels hebben gekocht, is niet bekendgemaakt. Klanten mogen bij het kopen van de gamebundels, waarin vooral games van indieontwikkelaars zitten, zelf bepalen hoeveel geld ze betalen, maar kunnen bij een grotere inleg meer games krijgen.