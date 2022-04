Humble Choice-abonnement verliest Mac- en Linux-ondersteuning voor Trove-games

Abonnees van het Humble Choice-abonnement kunnen vanaf februari geen Mac- en Linux-versies van Trove-games meer downloaden. Deze games zullen dan alleen beschikbaar zijn via een Windows-programma.

Humble heeft bepaalde gebruikers gemaild over de verandering, die draait om de manier waarop de ruim zeventig drm-vrije Trove-games worden aangeboden. Abonnees kunnen de games nu downloaden via de browser, waarbij ze kunnen kiezen uit een Windows-, Linux- of Mac-versie, afhankelijk van de beschikbaarheid. Na het downloaden kunnen deze games oneindig gespeeld worden, ook als het abonnement verloopt.

Vanaf februari past Humble het Choice-abonnement aan, waarbij de Trove-games alleen speelbaar zijn binnen een nieuw Windows-programma van Humble. Hier zullen de games onder de Vault-categorie vallen. De Trove-webpagina komt dan te vervallen. Omdat er alleen een Windows-launcher is, hebben Linux- en Mac-gebruikers dus ook geen toegang meer tot de games. Het is niet duidelijk of ze te spelen zijn zonder de Humble-app, of dat deze net als bijvoorbeeld Steam fungeert als een launcher. Wel zijn deze Vault-games ook na het aflopen van een abonnement nog te spelen, zegt Humble.

Humble Choice is een abonnementsvorm waarmee abonnees voor een bepaald bedrag per maand toegang krijgen tot de Trove en daarnaast maximaal tien door Humble geselecteerde games kunnen uitkiezen, die ze kunnen houden. Bij deze laatste games kunnen ook AAA-spellen zitten, afhankelijk van de maand. Tot februari kost het abonnement 14 of 18 euro, waarbij abonnees respectievelijk 3 of 9 games kunnen uitkiezen. Er is ook een abonnement van 4,49 euro per maand, waarbij klanten geen games mogen uitkiezen maar wel toegang tot de Trove krijgen.

Vanaf februari is er nog maar één abonnementsvorm van tien euro per maand, waarmee klanten alle games krijgen die er die maand in het abonnement worden aangeboden. Humble zegt hierbij de 'waarde' van de games te willen verhogen. Dat lijkt aan te geven dat het abonnement vaker duurdere games zal bevatten. Humble zegt dit te doen naar aanleiding van feedback van abonnees.

Daarnaast komt er een Humble Games Collection, waarin 'games die geliefd zijn door de community' en door journalisten komen te staan. Ook deze games komen in de Humble-app. Het verschil tussen deze Humble Games Collection-games en de Vault-games, is dat de Games Collection-spellen na het aflopen van het abonnement niet langer te spelen zijn. Dat is vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld Game Pass werkt.

Omdat de Games Collection-games in de Humble-app komen, zullen ook deze games niet voor Linux- en Mac-klanten te spelen zijn. De derde categorie games, waar ook AAA-spellen tussen kunnen zitten, worden nu nog voorzien van bijvoorbeeld een Steam-key en zijn daardoor ook op Linux- en Mac-pc's te spelen, mits beschikbaar. Humble heeft niet gezegd dat dit gaat veranderen.

Van de tien euro die het Choice-abonnement vanaf februari gaat kosten, zal vijf procent naar goede doelen gaan. Abonnees krijgen daarnaast korting in de Humble-winkel. Humble Choice is de opvolger van Monthly. Humble is sinds 2017 onderdeel van IGN.